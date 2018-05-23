Букерівську премію здобула польська письменниця з українським корінням Токарчук

Лауреаткою Букерівської премії у 2018 році стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук. Нагороду їй приніс роман Flights.

Про це повідомляє Twitter-сторінка премії.

Flights – це роман про подорожі у XXI столітті та людську анатомію: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, роздумами про життя, смерть, рух, міграцію.

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Додамо, що до шорт-листа премії також потрапили угорський письменник Ласло Краснохоркай з романом The World Goes On і південнокорейська письменниця Хан Ган з книгою The White Book, які раніше були лауреатами, а також французька письменниця Віржіні Депант з романом Vernon Subutex 1, іракський письменник Ахмед Саадаві, іспанський автор Антоніо Муньос Моліна з книгою Like a Fading Shadow.

Нагадаємо, що у 2017 році лауреатом премії став американський письменник Джордж Сондерс із романом "Лінкольн в бардо".

Що таке Букерівська премія? Найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.



Спершу премія присуджувалася авторові, який проживає в одній з країн Співдружності або в Ірландії за роман, написаний англійською мовою. Проте з 2014 року стало дозволено висувати англомовних авторів і з інших країн світу.