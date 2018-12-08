Букмекер оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2020: Україна в топ-20

2 грудня відбулося жеребкування кваліфікації на наступну європейську першість. За її підсумками 55 збірних були розкидані по 10 групах.

Щоб дізнатися, у кого з команд більше шансів перемогти на чемпіонаті Європи, "Команда №1" звернулася до букмекерської контори.

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Отже, вже зараз виділяється група з дев'яти фаворитів, які за котируваннями випереджають інших з відривом. Головний претендент на титул – діючий чемпіон світу збірна Франції (4,92). У спину "трибарвним" дихає Німеччина (5,95), далі йдуть Іспанія (7), Бельгія (7,5) і Англія (8,9).

Суперник збірної України у групі В Португалія знаходиться на шостому місці в рейтингу. Коефіцієнт на тріумф піренейців – 13. Європейські бразильці не набагато випереджають інших "тіньових" фаворитів в особах Італії (15), Хорватії (17) і Голландії (17).

Коефіцієнт на підсумковий успіх підопічних Андрія Шевченка – 101. Це 19 місце в рейтингу, а на одній сходинці з Україною розмістилися Словаччина, Чехія, Боснія і Герцеговина.

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Що стосується інших суперників "синьо-жовтих" по групі В, то вище нашої команди розмістилася Сербія (81), а Литва (1000) і Люксембург (1000) потрапили в число головних аутсайдерів.

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