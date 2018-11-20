Букмекери назвали фаворита в протистоянні Усика та Джошуа

Букмекери вже почали приймати ставки на бій чемпіона WBA Super, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.

Хоча інформації про ймовірний бій ще немає, букмекери впевнені, що британець зможе перемогти українця.

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Зокрема, "Парі-матч" вважає Джошуа беззаперечним фаворитом і дає на його перемогу коефіцієнт 1.10. Коефіцієнт на перемогу Усика – 7.00.