Букмекери оцінили шанси чвертьфіналістів на ЧС-2018

Букмекери оцінили шанси команд, які вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу-2018, на те, щоб завоювати трофей.

Про це пише Апостороф.

На думку букмекерів, головним фаворитом світової першості залишається збірна Бразилії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 3,75. Також до трійки головних фаворитів входять збірні Франції та Англії.

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Зазначимо, що Бразилія і Франція можуть зустрітися вже в півфіналі ЧС, тоді як збірна Англії знаходиться в іншій частині турнірної сітки.

Найменші шанси виграти чемпіонат світу у збірних Росії і Швеції.

1. Бразилія - 3,75

2. Франція - 4,50

3. Англія - 4,50

4. Хорватія - 6,50

5. Бельгія - 7,00

6. Уругвай - 15,00

7. Росія - 19,00

8. Швеція - 23,00

Якщо всі матчі будуть зіграні як і прогнозують букмекери, то в півфіналі ЧС-2018 зіграють такі команди:

Франція – Бразилія

Англія – Хорватія