Букмекери оцінили шанси чвертьфіналістів на ЧС-2018
Букмекери оцінили шанси команд, які вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу-2018, на те, щоб завоювати трофей.
Про це пише Апостороф.
На думку букмекерів, головним фаворитом світової першості залишається збірна Бразилії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 3,75. Також до трійки головних фаворитів входять збірні Франції та Англії.
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Зазначимо, що Бразилія і Франція можуть зустрітися вже в півфіналі ЧС, тоді як збірна Англії знаходиться в іншій частині турнірної сітки.
Найменші шанси виграти чемпіонат світу у збірних Росії і Швеції.
1. Бразилія - 3,75
2. Франція - 4,50
3. Англія - 4,50
4. Хорватія - 6,50
5. Бельгія - 7,00
6. Уругвай - 15,00
7. Росія - 19,00
8. Швеція - 23,00
Якщо всі матчі будуть зіграні як і прогнозують букмекери, то в півфіналі ЧС-2018 зіграють такі команди:
Франція – Бразилія
Англія – Хорватія
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