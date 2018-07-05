10:47
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Букмекери оцінили шанси чвертьфіналістів на ЧС-2018

8100 Читать новость на русском
Чемпіонат світу-2018 з футболу
Чемпіонат світу-2018 з футболу

Букмекери оцінили шанси команд, які вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу-2018, на те, щоб завоювати трофей.

Про це пише Апостороф.

На думку букмекерів, головним фаворитом світової першості залишається збірна Бразилії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 3,75. Також до трійки головних фаворитів входять збірні Франції та Англії.

Читайте також: Прогноз на Чемпіонат світу 2018: букмекери назвали фаворитів

Зазначимо, що Бразилія і Франція можуть зустрітися вже в півфіналі ЧС, тоді як збірна Англії знаходиться в іншій частині турнірної сітки.

Найменші шанси виграти чемпіонат світу у збірних Росії і Швеції.

1. Бразилія - 3,75
2. Франція - 4,50
3. Англія - 4,50
4. Хорватія - 6,50
5. Бельгія - 7,00
6. Уругвай - 15,00
7. Росія - 19,00
8. Швеція - 23,00

Якщо всі матчі будуть зіграні як і прогнозують букмекери, то в півфіналі ЧС-2018 зіграють такі команди:

Франція – Бразилія
Англія – Хорватія

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 386
На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
сьогодні, 06:01 На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Блог Медіа 4649
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1179
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 840
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 513
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук