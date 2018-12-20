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      Букмекери оцінили шанси команд на вихід в 1/4 Ліги чемпіонів

      134 Читать новость на русском
      Шанси команд на чвертьфінал Ліги чемпіонів
      Шанси команд на чвертьфінал Ліги чемпіонів / AS English - Diario AS

      Після групового етапу Ліги чемпіонів і жеребкування плей-офф, турнір пішов на зимові канікули. Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть вже в новому році, 12 лютого. Але вже зараз можна припустити, кого ми, найімовірніше, побачимо на стадії чвертьфіналу. Втім, це завдання не з простих – багато пар досить рівні. І навіть в тих випадках, де, здавалося б, є явний аутсайдер, все одно можна очікувати сюрпризів.

      Читайте також: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

      Звичайно, мало хто зараз вірить в те, що "Шальке" зможе пройти "Манчестер Сіті". До слова, команди в минулий раз зустрічалися в далекому 1970 році в півфіналі Кубка володарів кубків. Британці тоді виграли 5:1 вдома і поступилися 0:1 в гостях, а потім взяли головний трофей турніру. Нагадаємо також, що в минулому сезоні "Шальке" не брав участі в єврокубках.

      Чи не багато шансів і у "Ліона" в протистоянні з "Барселоною", незважаючи на те, що каталонці вже два рази поспіль буквально провалювали виступ в плей-офф. Правда, статистика гри з "Ліоном" залишається хорошою: з шести попередніх зустрічей з "левами" "Барселона" виграла чотири при двох нічиїх.

      Ще краще йдуть справи у "Реала" з "Аяксом". Мадридці виграли у майбутнього суперника шість останніх матчів з різницею забитих і пропущених м'ячів 20:2. Правда, "галактікос" продовжує лихоманити після відходу Роналду і Зідана. Чого тільки варта дві поразки ЦСКА на груповому етапі.

      Читайте також: ЦСКА сенсаційно розгромив "Реал" у Лізі чемпіонів, але вилетів з турніру: відео голів

      В інших же парах прогнозувати результат складніше, адже суперники дійсно підібралися достойні один одного.

      Якщо згадати зустрічі "Тоттенхема" та "Боруссії" рік тому на груповому етапі Ліги чемпіонів, то лондонці двічі обіграли дортмундців (3:1 вдома і 2:1 в гостях). А ось чи зуміють британці повторити цей успіх в плей-офф?

      Добре пам'ятають свої минулі зустрічі і "Рома" з "Порту". Жереб зводив їх в плей-офф Ліги чемпіонів в сезоні 2016/17. І тоді португальці взяли верх над "Ромою" із загальним рахунком 4:1. Звичайно, італійці вважаються більш іменитої командою, але що стосується шансів на успіх, римляни не сильно перевершують португальців.

      На жаль для фанатів "Манчестер Юнайтед", їх команда далеко не лідер в протистоянні з ПСЖ. Втім, саме в цій парі розклади ще можуть кардинально зміниться. Багато хто чекає, що з відставкою Жозе Моуріньо "червоні дияволи" нарешті зможуть заграти по-новому. Але, щоб щось змінити, у команди і нового тренера є менш двох місяців. "Манчестер Юнайтед" і ПСЖ лише одного разу грали між собою в 2015 році на турнірі в США і тоді французи виявилися сильнішими (2:0).

      Читайте також: "Манчестер Юнайтед" офіційно представив нового тренера

      У "Баварія" вже давно немає гідного конкурента в Бундеслізі, і в Лізі чемпіонів мюнхенці – постійний учасник плей-офф. "Ліверпуль" на цій стадії довго не грав, а коли дійшов до стикових матчів в минулому сезоні, відразу пробився до фіналу, де не зміг здолати чинного чемпіона – мадридський "Реал". "Мерсисайдці" на чолі з Юргеном Клоппом цілком можуть повторити минулорічний успіх.

      Залишається ще пара "Атлетіко" – "Ювентус", також одна з найцікавіших в 1/8 фіналу. Обидві команди гідні не тільки путівки в чвертьфінал, але і перемоги в турнірі. Але, так уже склалося, що комусь доведеться закінчити виступ в турнірі задовго до вирішального матчу. На перший погляд, перевага на боці туринців, які в Серії А йдуть без поразок. Також потрібно відзначити Роналду, який зумів вписатися до складу "Старої сеньйори".

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      Втім, "Атлетіко" в останні роки стабільно виступає в єврокубках, і його перемога над "Ювентусом" не стане сенсацією. Якщо не брати до уваги зустрічей в 1960-х, команди грали в груповому етапі Ліги чемпіонів в 2014 році. Тоді після перемоги "Атлетіко" в Мадриді (1:0) в Турині глядачі голів так і не дочекалися (0:0).

      Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Баварія ФК Ліверпуль ФК Боруссія Д Атлетіко ПСЖ Тоттенхем ФК Барселона Рома Ліга чемпіонів Реал Ювентус Кріштіану Роналду Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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