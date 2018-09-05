Букмекери оцінили шанси Лесі Цуренко у чвертьфіналі US Open-2018

Українська тенісистка Леся Цуренко 5 вересня проведе чвертьфінальний матч на US Open. Суперницею українки стане японка Наомі Осака.

Букмекери вважають фавориткою зустрічі Осаку. Так, ставки на японську тенісистку приймаються з коефіцієнтом 1,44. Успіх Цуренко оцінюється в 3,14.

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Раніше тенісистки не зустрічалися між собою на турнірах Великого шолома. Цуренко на шляху до чвертьфіналу обіграла чешку Маркету Вондрушову, а Осака – білоруску Анну Соболенко.

Зазначимо, що Леся Цуренко на US Open вже встановила особисте досягнення, вперше вийшовши до вісімки найсильніших тенісисток турніру Великого шолома.

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