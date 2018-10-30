Букмекери оцінили шанси "Шахтаря" вийти в плей-оф Ліги чемпіонів

Позаду половина шляху групового етапу Ліги чемпіонів і це дає можливість підбити проміжні підсумки першої частини турніру. За 48 проведених матчів ми побачили багато яскравих моментів, що запам'ятовуються і сенсаційних результатів.

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Можна говорити про те, що кілька команд практично забезпечили собі місце в плей-офф. В першу чергу, це "Боруссія", "Барселона" і "Ювентус", які виграли всі три свої ігри. Головними ж невдахами вважаються "Локомотив" і АЕК, на даний момент не набрали жодного очка в турнірі.

Втім, все, хто підійшли до екватора групового етапу, займаючи останнє місце в своїй групі, навряд чи зможуть претендувати на щось більше, ніж третє місце і боротьба за путівку в Лігу Європи. Більш того, в деяких групах ситуація складається таким чином, що обох володарів путівок в плей-офф Ліги чемпіонів можна назвати з ймовірністю майже 100%. Поки неочевидно за рахунок чого "Монако" та"Брюгге" або ПСВ та "Тоттенхем" здатні змінити становище в своїх групах і потрапити в ТОП-2, що дозволить їм вийти в наступний етап змагань.

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Найжаркіша боротьба очікується в групі "С" між "Ліверпулем", "Наполі" і ПСЖ. Вони набрали 6, 5 і 4 очок відповідно, тим самим відклавши рішення задачі вихід в плей-офф на другу частину групового етапу. Для кожної з цих команд виліт з турніру буде розцінюватися, як провал, тому вони зроблять все, щоб відібрати очки один в одного в очних протистояннях. Якщо дивитися на календар, він відносно легше у італійців, які мають тільки один виїзний поєдинок, але який – виїзд на "Енфілд". Тоді як британці і французи ще по два рази зіграють в гостях.

Суперники у групі "D" "Порту", "Шальке" і "Галатасарай" теж не закінчили свої "розборки". Команди в таблиці розділяє кілька балів і за перші два місця в групі ще належить поборотися. На даний момент попереду "Порту" з 7 очками, а найменше шансів у турецької команди, їй аналітики Parimatch залишають лише 32% на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Ситуація в таблиці може сильно змінитися за рахунок команд, які вже майже забезпечили собі участь у весняній частині турніру. Якщо вони переключаться на внутрішні змагання, цим обов'язково скористаються, наприклад, той же "Галатасарай", "Бенфіка", "Шахтар", команди, які ще не вирішили свої єврокубкові завдання.

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У будь-якому випадку, зовсім скоро ми дізнаємося, наскільки поточні прогнози на другу частину групового етапу виявляться вірними і які команди продовжать "гонку" за найпочеснішим клубним трофеєм. Поки що, на думку фахівців Parimatch, головний претендент на перемогу - "Барселона". На успіх каталонців приймаються ставки з коефіцієнтом 5,0. Далі йдуть "Манчестер Сіті" (5,5) і "Ювентус" (6,5), а замикають топ-5 "Ліверпуль" і "Атлетіко" (по 9,0).