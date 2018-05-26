Букмекери визначились із фаворитом фіналу Ліги Чемпіонів

Букмекерські компанії вважають, що іспанський "Реал Мадрид" вирве перемогу у "Ліверпуля" у фінальному матчі Ліги Чемпіонів, що відбудеться у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський".

Букмекери з високою вірогідністю припускають, що основний час матчу закінчиться з рахунком 1:1. Перемога ж "Реала" з рахунком 2:1 менш ймовірна, передає "Радіо Свобода".

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Серед найбільш вірогідних авторів голів опинились португалець Кріштіану Роналду у складі "мадридців" і єгиптянин Мохамед Салах з "Ліверпуля".

Для "Реала" матч у фіналі Ліги Чемпіонів стане четвертим у цьому турнірі за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Іспанцям вдалось вирвати перемогу 12 разів.

"Ліверпуль" востаннє грав у фіналі Ліги у 2007 році. Тоді англійці програли італійському "Мілану". "Червоні" здобули п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). До слова, у 1981 році "Ліверпуль" здобуі перемогу у матчі з "Реалом".