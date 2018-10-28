Букмекери вважають Стівенс фавориткою у матчі зі Світоліною

Еліна Світоліна готується зіграти свій перший в кар'єрі фінал Підсумкового турніру WTA. Суперницею українки в останньому матчі сезону перед перервою стане американська тенісистка Слоан Стівенс.

Дотепер Світоліна і Стівенс зустрічалися тричі, американка має дві перемоги в цих протистояннях. На користь Стівенс завершилася єдина зустріч цих суперниць у 2018 році: у півфіналі турніру в канадському Монреалі Світоліна поступилася в двох сетах – 3:6, 3:6.

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Букмекери віддають невелику перевагу американській тенісистці. Так, ставки на перемогу Еліни приймають з коефіцієнтом 2,0. Успіх її суперниці оцінюється в 1,8.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Світоліна перемогла Петру Квітову (2:0), Кароліну Плішкову (2:1), Каролін Возняцкі (2:1) і Кікі Бертенс в півфіналі (2:1).

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