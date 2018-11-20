Буксир, який потрапив у шторм на Одещині, віз 5 мільйонів контрабандних пачок сигарет з Росії

У понеділок, 19 листопада, на Одещині правоохоронці взяли під варту баржу буксиру "Паралель", який віз з Росії велику партію контрабанди – 5 мільйонів пачок сигарет.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на правоохоронні органи.

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Судно потрапило в шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз.

Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморсько порту біля причалу №121. 20 листопада на місце події приїхали прикордонники і взяли баржу під охорону до з'ясування обставин.

Як пише 048.ua, сигарети везли з Росії через окупований Крим, а належить баржа екс-депутату Одеської міськради від "Партії регіонів" Олександру Кисілю.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримільне провадження.

Зазначимо, баржа UDP-DM-2309-УДП належить "Українському Дунайському пароплавству" і не вперше була помічена в контрабанді. Торік у липні її затримали у Миколаєві під час перевантаження з теплохода Hermes більше мільйона пачок цигарок.