Буквально послала мене, – Міла Куніс розповіла про реакцію мами на стосунки з Ештоном Кутчером

Популярна голлівудська акторка українського походження Міла Куніс вперше розповіла, як її мама відреагувала на новину про стосунки з Ештоном Кутчером.

Про це зірка повідомила в ефірі одного з шоу, передає Today.

Міла Куніс зізналась, як завершився її попередній роман з зіркою фільму "Сам удома" Маколеєм Калкіном. Зі знаменитістю вона прозустрічалась 8 років, після чого покинула його.

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"То був жахливий розрив. Жахливий, прежахливий. І винна в усьому я. В мої 20 я була справжнім стервом, і зараз вперше готова визнати це. Але тоді – ні за що! Тепер я проклинаю себе останніми словами, такими ж, які використовувала моя мама. Проклинаю за те, що поводилася так з Маколеєм. Все можна було зробити інакше", – заявила Міла Куніс.



Міла Куніс та Маколей Калкін

Вже у 2012 році ЗМІ поширили інформацію, що Міла Куніс та Ештон Кутчер зустрічаються. Саме тоді акторка вирішила розповісти про це своїй мамі, оскільки бачила, що наміри її коханого серйозні. Однак реакція жінки була досить гострою.

"Мамо, я повинна сказати тобі, що я зустрічаюся з деким". І вона вигукнула: "О, скажи мені! З ким ти зустрічаєшся?" А я їй: "Тобі потрібно зібратися... Я зустрічаюся з Ештоном Кутчером". І вона буквально послала мене російською (англійською так не скажеш). Це була добірна лайка. Я підозрювала, що її реакція буде саме такою, бо навколо Ештона тоді багато чуток ходило. Він був у процесі розлучення з Демі Мур. Писали багато всякого бруду про нього", – зізналась Міла Куніс.

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Допис, поширений Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila) 29 Тра 2017 р. о 9:22 PDT

Сама ж акторка не вірила у чутки про те, що Ештон Кутчер зраджував, оскільки свої стосунки пара розпочала з абсолютної довіри один одному. Зірки розповіли все, що стосувалось колишніх стосунків та розпочали нове життя зі взаємної чесності.

Ми розпочали стосунки, будучи чесними один з одним. Ми знали 100 відсотків помилок, яких кожен з нас допустив. Ми знали все. Ми прийняли одне одного такими, якими ми є,

– додала вона.

Окрім цього, Міла Куніс зізналась, що не вплинула на шлюб Ештона Кутчера з Демі Мур. Подружжя вирішило розлучитись в 2011 році, а нові стосунки чоловік розпочав у квітні 2012 року. Тому всі чутки, які ширились у ЗМІ, були неправдивими.