Була загроза через наліт стратегічної авіації Росії, – Козицький про тривогу у Львові

Максим Козицький розповів, чому ввечері 18 травня у Львові була повітряна тривога. За його словами, загроза існувала через наліт стратегічної авіації Росії.

Про це очільник Львівської ОВА повідомив зранку 19 травня. Також він розповів про ситуацію в регіоні за минулу добу.

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Мали одне сповіщення про повітряну тривогу. Була загроза через наліт стратегічної авіації росії, – мовиться в повідомленні.

Головне на Львівщині за добу 18 травня

Через підпал сухостою виникло 12 пожеж, понад 2 гектари землі спалено. Максим Козицький наголошує, що у воєнний час спалювання сухої трави може прирівнюватись до диверсії. Тому покаранням може бути навіть позбавленням волі терміном на 15 років.

звичайним громадянам – від 3 060 до 6 120 гривень;

посадовим особам – від 15 300 до 21 420 гривень.

Зверніть увагу! Загалом для паліїв передбачений штраф:

Окрім того, Львівщина 18 травня надала прихисток ще 41 людині з інших областей.

Через західний кордон з України виїхали 35 тисяч людей, натомість повернулось 34 тисячі громадян.

На усіх пунктах пропуску є черги, а саме:

Грушів та Смільниця – легкові автомобілі на в'їзд;

Рава-Руська – вантажівки по обидва боки кордону;

Краківець і Шегині – легкові автомобілі на в'їзд, вантажівки в обох напрямках;

також у Грушеві на виїзд – автобуси, а у Шегинях – легкові автомобілі.

Поліція тим часом продовжує свою роботу. За добу 18 травня правоохоронці опрацювали 1426 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів.

Знешкодження залишків ракет на Яворівщині

Львівська ОВА 18 травня попередила жителів Львівщини про звуки вибухів, що лунатимуть у другій половині дня.

Людей закликали не лякатися, адже загрози не передбачалося. Це спецслужби знищували уламки ворожих ракет, що впали на Яворівщині.

На Львівщині таке відбувається нечасто, але все ж стежити за інформацією треба. Козицький наголосив, що про повітряну тривогу повідомляють офіційні джерела, а також сирени.

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