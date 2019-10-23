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      Була в АТО, мала контузію: що відомо про викрадачку немовляти на Київщині

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      Викрадачка немовляти на Київщині Анастасія
      Викрадачка немовляти на Київщині Анастасія / Фото з Facebook Nastya Polischuk

      Викрадачку 3-місячного немовляти у селищі Коцюбинське на Київщині звати Анастасія, їй 26 років. Жінка за освітою – вихователь. Раніше була в АТО на Донбасі, де отримала контузію. Після повернення з війни вона завагітніла, проте втратила дитину. Тоді у жінки й зародився план про викрадення чужого немовляти.

      Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко на брифінгу розповів, що викрадачка проживала у Бердичеві на Житомирщині.

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      Що відомо про викрадачку дитини?

      Вона навчалася в одному з місцевих коледжів на виховательку. Згодом поїхала на Донбас, де триває російсько-українська війна.

      Жінка перебувала в зоні АТО в одному з добровольчих батальйонів та отримала контузію. Після контузії переїхала жити в один з житлових комплексів Києво-Святошинського району, де познайомилася з молодим чоловіком. Зараз він відбуває покарання в місцях позбавлення волі,
      – розповів Петренко.

      Від цього чоловіка жінка завагітніла, але вагітність через певні обставини була перервана.

      До слова, користувачі фейсбук пишуть, що викрадачкою є 26-річна Анастасія Поліщук. Вона нібито часто писала у мережі про збір коштів для дітей.

      Чому жінка вирішила викрасти чужу дитину?

      Анастасія дуже хотіла стати матір'ю, але після перервання вагітності нібито більше не могла мати дітей. Тому вона пішла на злочин і викрала немовля.

      "Жінка була вагітна від співмешканця, однак, в неї сталося раптове переривання вагітності. Про це своєму коханому вона не повідомляла та продовжувала імітувати майбутнє материнство. Три місяці молодиця мешкала у хостелі, а потім заявила близьким, що перебуває в пологовому будинку", – розповів Петренко.

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      Насправді після переривання вагітності жінка додалася у соцмережах у різні групи допомоги молодим матерям. Відтоді вона весь час виношувала план щодо викрадення чужої дитини. 23 жовтня Анастасія реалізувала свій намір і викрала 3-місячного хлопчика у Коцюбинському.

      Що загрожує викрадачці?

      Правоохоронці затримали викрадачку немовляти. Наразі вона співпрацює зі слідством та дає покази. 25 жовтня їй мають обрати запобіжний захід, прокурори вимагають тримання під вартою.

      За фактом викрадення дитини у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Жінці-загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Що відомо про викрадення немовляти?Викрадачка вранці 23 жовтня приїхала в Коцюбинське, аби познайомитися з незаможною сім'єю дитини. Вона нібито хотіла надати людям допомогу та обміняти дитячі речі.

      Там вона зустрілась з матір'ю дитини і жінки вирішили прогулятись по місту. У цей час мати зайшла в поштове відділення і попросила невідому потримати її маля. Тоді зловмисниця і викрала 3-місячну дитину та втекла з нею на сірому легковику.

      Поліція ввела у столиці план "перехоплення". Згодом патрульні зупинили машину викрадачки, проте її в авто не було. Водій автомобіля, який виявився таксистом, дав свідчення правоохоронцям.

      Через кілька годин викрадачку з 3-місячним хлопчиком знайшли у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині. Дитина жива і неушкоджена.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні АТО Війна на Донбасі Кримінальні новини Поліція
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