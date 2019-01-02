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      Булінг у школі змінює мозок підлітка

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      Булінг у школі зменшує деякі частини мозку підлітка
      Булінг у школі зменшує деякі частини мозку підлітка / Фото з вільних джерел

      Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що цькування (булінг) в школі призводить до зменшення в мозку підлітка областей, які пов’язані з мотивацією, увагою і обробкою емоцій. Такі зміни можуть негативно вплинути на майбутнє дитини.

      Дослідження опублікували у журналі Molecular Psychiatry.

      Читайте також: Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці

      Вчені зіставили результати сканування мозку 682 підлітків 14-19 років з Великобританії, Франції і Німеччини з результатами опитувань. Виявилося, що 36 з них страждали від тривалого цькування, а 646 час від часу відчували булінг.

      Мозок підлітків, які страждали від цькування, відрізнявся від мозку інших дітей, які не піддавалися цьому негативному впливу, відрізнявся: деякі області зменшилися, зокрема лушпина та хвостате ядро (парна велика ділянка сірої речовини, яка регулює рухові і вегетативні функції).

       
      Лушпина – що це?
      Це ділянка сірої речовини, яка є у глибині великого мозку. Вона пов’язана з моторними навичками і впливає на різні види навчання. Також вона грає роль в етіології дегенеративних неврологічних розладів, таких як хвороба Паркінсона.

      Через зміни в структурі мозку цькування приводило до високих рівнів тривожності у старшому віці, попри інші стресові фактори.

      Причому чим сильніше підліток страждав від цькування, тим більш вираженими були зміни.

      Булінг у школі зменшує деякі частини мозку підлітка
      Булінг у школі зменшує деякі частини мозку підлітка

      Висновок вчених: зміни в мозку можуть бути маркерами психічних захворювань, як мінімум, тривожних розладів. Для більш точних результатів, необхідно провести додаткові дослідження.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Діти дослідження
      Джерело: 24 Канал
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