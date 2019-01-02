Булінг у школі змінює мозок підлітка

Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що цькування (булінг) в школі призводить до зменшення в мозку підлітка областей, які пов’язані з мотивацією, увагою і обробкою емоцій. Такі зміни можуть негативно вплинути на майбутнє дитини.

Дослідження опублікували у журналі Molecular Psychiatry.

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Вчені зіставили результати сканування мозку 682 підлітків 14-19 років з Великобританії, Франції і Німеччини з результатами опитувань. Виявилося, що 36 з них страждали від тривалого цькування, а 646 час від часу відчували булінг.

Мозок підлітків, які страждали від цькування, відрізнявся від мозку інших дітей, які не піддавалися цьому негативному впливу, відрізнявся: деякі області зменшилися, зокрема лушпина та хвостате ядро (парна велика ділянка сірої речовини, яка регулює рухові і вегетативні функції).

Лушпина – що це? Це ділянка сірої речовини, яка є у глибині великого мозку. Вона пов’язана з моторними навичками і впливає на різні види навчання. Також вона грає роль в етіології дегенеративних неврологічних розладів, таких як хвороба Паркінсона.

Через зміни в структурі мозку цькування приводило до високих рівнів тривожності у старшому віці, попри інші стресові фактори.

Причому чим сильніше підліток страждав від цькування, тим більш вираженими були зміни.



Булінг у школі зменшує деякі частини мозку підлітка

Висновок вчених: зміни в мозку можуть бути маркерами психічних захворювань, як мінімум, тривожних розладів. Для більш точних результатів, необхідно провести додаткові дослідження.

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