Все частіше доводиться чути про булінг в українських школах, про випадки жорстоких бійок між школярами, а іноді до цькування долучаються ще й дорослі.

Що таке булінг?

Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

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Дієві поради батькам, як виявити чи протистояти булінгу дають у МОЗ.

Ознаки булінгу:

у дитини немає друзів; дитина боїться іти до школи; має низьку самооцінку; у дитини з’являються зіпсовані речі; дитина сама наносить собі ушкодження; сумна після спілкування у соціальних мережах.

У такому разі батькам та керівникам варто поговорити із дитиною, вислухати та допомогти вирішити проблемну ситуацію.

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Дивіться відео, як виявити булінг:

Види булінгу

Зазвичай терміном "булінг" описують цькування серед учнів, проте трапляються випадки цькування школярів вчителями, а іноді й вчителя учнями.

Серед учнів; Цькування учня вчителем; Цькування вчителя учнями; Цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг);



Що таке булінг і як йому протистояти

Що таке кібербулінг

Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг".

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Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо.

Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінг чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.



Кібербулінг став можливим з розвитком новітніх технологій

Як протистояти булінгу?

В Україні майже кожна друга дитина стає жертвою булінгу.

Більшість з них соромляться, що стали жертвою знущань і нікому про це не говорять.



Як протистояти булінгу: інфографіка

Психологи наголошують, що саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати і захистити свою дитину.

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Більше порад, як подолати цькування дітей у школах, читайте в інтерв'ю.