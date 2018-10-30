20:08
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

      870 Читать новость на русском
      Буллінг в Україні – що це, його види та як з ним боротися
      Буллінг в Україні – що це, його види та як з ним боротися / 24 Канал

      Все частіше доводиться чути про булінг в українських школах, про випадки жорстоких бійок між школярами, а іноді до цькування долучаються ще й дорослі.

      Що таке булінг?

      Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

      Читайте також: Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування

      Дієві поради батькам, як виявити чи протистояти булінгу дають у МОЗ.

      Ознаки булінгу:

      1. у дитини немає друзів;
      2. дитина боїться іти до школи;
      3. має низьку самооцінку;
      4. у дитини з’являються зіпсовані речі;
      5. дитина сама наносить собі ушкодження;
      6. сумна після спілкування у соціальних мережах.

      У такому разі батькам та керівникам варто поговорити із дитиною, вислухати та допомогти вирішити проблемну ситуацію.

      Читайте також: Як перетворити інтернат у престижний ліцей: секрети успіху від директора закладу Андрія Закалюка

      Дивіться відео, як виявити булінг:

      Види булінгу

      Зазвичай терміном "булінг" описують цькування серед учнів, проте трапляються випадки цькування школярів вчителями, а іноді й вчителя учнями.

      1. Серед учнів;
      2. Цькування учня вчителем;
      3. Цькування вчителя учнями;
      4. Цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг);

      булінг що таке булінг
      Що таке булінг і як йому протистояти

      Що таке кібербулінг

      Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг".

      Читайте також: Кіберполіція розпочала курс щодо безпеки у соціальних мережах для школярів

      Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо.

      Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінг чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      Булінг кібербулінг
      Кібербулінг став можливим з розвитком новітніх технологій

      Як протистояти булінгу?

      В Україні майже кожна друга дитина стає жертвою булінгу.

      Більшість з них соромляться, що стали жертвою знущань і нікому про це не говорять.

      Булінг ознаки булінгу як протистояти булінгу
      Як протистояти булінгу: інфографіка

      Психологи наголошують, що саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати і захистити свою дитину.

      Читайте також: Топ-9 фраз для батьків, які зроблять дитину слухняною

      Більше порад, як подолати цькування дітей у школах, читайте в інтерв'ю.

      Теги: Новини України Здоров'я Діти і неповнолітні Освіта Поради Діти Стрес Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Питання виступів бразильця "Шахтаря" за збірну України вирішиться цього тижня
       27 лютого 2017 , 09:20
      Шахтар – Динамо: стали відомі стартові склади команд
       17 травня 2017 , 20:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук