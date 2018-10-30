Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
Все частіше доводиться чути про булінг в українських школах, про випадки жорстоких бійок між школярами, а іноді до цькування долучаються ще й дорослі.
Що таке булінг?
Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.
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Дієві поради батькам, як виявити чи протистояти булінгу дають у МОЗ.
Ознаки булінгу:
- у дитини немає друзів;
- дитина боїться іти до школи;
- має низьку самооцінку;
- у дитини з’являються зіпсовані речі;
- дитина сама наносить собі ушкодження;
- сумна після спілкування у соціальних мережах.
У такому разі батькам та керівникам варто поговорити із дитиною, вислухати та допомогти вирішити проблемну ситуацію.
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Дивіться відео, як виявити булінг:
Види булінгу
Зазвичай терміном "булінг" описують цькування серед учнів, проте трапляються випадки цькування школярів вчителями, а іноді й вчителя учнями.
- Серед учнів;
- Цькування учня вчителем;
- Цькування вчителя учнями;
- Цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг);
Що таке булінг і як йому протистояти
Що таке кібербулінг
Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг".
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Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо.
Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінг чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.
Кібербулінг став можливим з розвитком новітніх технологій
Як протистояти булінгу?
В Україні майже кожна друга дитина стає жертвою булінгу.
Більшість з них соромляться, що стали жертвою знущань і нікому про це не говорять.
Як протистояти булінгу: інфографіка
Психологи наголошують, що саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати і захистити свою дитину.
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Більше порад, як подолати цькування дітей у школах, читайте в інтерв'ю.