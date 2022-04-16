Було дуже страшно, – провізорка розповіла про роботу аптек у Києві під час війни

У перші тижні повномасштабної російської агресії проти України провізори у багатьох містах доклали чимало зусиль, аби українці мали можливість придбати в аптеках необхідні ліки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що зараз немає проблем із постачанням медикаментів.

Проблеми перших тижнів – ускладнене розвезення, ажіотаж, неможливість вивозити препарати зі складів на лінії фронту – вже вдалось більш-менш вирішити. Однак київські аптеки досі продовжують працювати у посиленому режимі. Про те, як змінилась робота провізорів – дізнавався сайт 24 каналу.

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Війна змінила плани

Сайт 24 каналу продовжує серію публікацій про людей, яких війна змусила відмовитись від звичного життя. Кожен з них переконаний, що робить замало. Але вони роблять все, що можуть заради наближення перемоги та підтримки тих, хто поруч.

Провізорка Лідія Тарнавська думала, що ніколи не повернеться в аптеку.

Коли локдаун зупинив світ на початку пандемії коронавірусу, Лідія звільнилась з аптеки. Через нечесну поведінку роботодавця хотіла покинути цю справу назавжди. Попри те, що робота була сімейною справою – мама дівчини також провізорка. Лідія навіть два роки відпрацювала за контрактом в Англії.

Але початок повномасштабної війни повернув її до аптеки. Коли вона відійшла від жаху перших днів, поїхала допомагати мамі. І залишилась там працювати.

Спершу поїхала допомагати мамі, практично одразу мене взяли на роботу. Ми вийшли на роботу 28-го – раніше просто фізично не виходило доїхати до аптеки, ні керівництву, щоб її відкрити, ні нам,

– розповіла дівчина.

Лідія Тарнавська через війну повернулася працювати в аптеку / З архіву Лідії Тарнавської

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Про роботу в аптеці

Від початку березня, коли місто оговталось від шоку початку війни, аптека повернулася до повноцінної роботи: з понеділка по п'ятницю із 9 до 16 приймають покупців. Решту часу – допомагають збирати препарати для захисників та лікарень.

Перші тижні було дуже страшно. Особливо – об'їжджати блокпости. Хотілося швидше сховатися. Я взагалі за цей час помітила, що мені страшно перебувати на вулиці – паніка починається, якщо я не в закритому місці, а на вулиці, де чекати можна чого завгодно. Заспокоюю себе думкою, що все буде Україна. Ми все одно переможемо. Я це знаю абсолютно точно, тому щоразу беру себе в руки та їду на роботу. Бо якщо аптека не відкриється, то люди не матимуть ліків і більшості стане ще гірше. А так не повинно бути,

– зауважила Лідія.

Вона зізналася, що працювати у центрі, особливо під час повітряних загроз, дуже страшно – там постійно чутно і вибухи, і роботу ППО. Від цього нервували всі: і покупці, і працівники аптеки. Але роботу все ж не зупиняли.

На сирени чи бабахи люди реагують, здається, вже спокійно. Не знаю, як поза аптекою, але скільки разів сирени в нас включалися – люди завжди продовжували стояти. Я злякалася тільки один раз, коли біля нас щось вибухнуло, затремтіли вікна і підлога. Я тоді злякалася дуже. На 10 хвилин пішла у підвал. Заспокоїлася та повернулася до зали працювати,

– розповіла Лідія.

Через величезні черги на роботу працівники аптеки приходять задовго до відкриття – аби навести порядок у залі та переконатись, що все стоїть на своїх місцях.

Провізорка Лідія Тарнавська, попри страх війни, не готова залишити аптеку / Фото з архіву Тарнавської

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Люди за пів години до відкриття аптеки вже стоять із написаними списками того, що їм потрібне. Наш водій збирає списки та роздає нам. На касі з покупцями у нас працюють лише двоє – інші збирають ліки для волонтерів, збирають медикаменти на лікарні та Охматдит. Ми вивчаємо списки, якщо чогось немає у наявності – намагаємося підібрати аналог. Ось ми перші десять зібрали, дівчатка на касі пробили – і далі збираємо наступні. І так цілий день. Дуже літніх, поліцейських, ЗСУ завжди відпускаємо без черги, люди не проти,

– пояснила провізорка.

За її словами, так працювати легше, ніж коли покупці скупчуються в аптеці. Однак простояти у такій черзі можна доволі довго – списки великі, кожен покупець потребує консультації щодо аналогів препаратів, тож процедура походу в аптеку може займати багато часу.

Про попит на ліки

Лідія зауважила, що головна проблема у роботі медичних закладів – це логістика. Війна її порушила. Постачання лікарських препаратів до столичних аптек від початку бойових дій було ускладнене. Стихійний попит на окремі препарати у перші тижні війни проблему лише посилив.

Багато препаратів люди скуповували на хвилях паніки, це дуже загострювало дефіцит. У перший тиждень розгрібали кардіопрепарати й по 5 упаковок, і по 10. Коли в аптеку приїжджає обмежена кількість препаратів – що встигло доїхати, бо склади у нас розташовані в районі бойових дій та водіям важко прорватися, – у тебе стоїть черга з 200 осіб, всі упаковки продати в одні руки не можна. Тому почали вводити обмеження на продаж певних препаратів. Це як норми продуктів у супермаркетах. Якщо все віддати одній людині, ще десять на вулиці залишаться без важливого препарату,

– уточнила Лідія.

За її словами, це стосується астматиків, кардіогруп, гормонів. Люди від цього справді зараз дуже страждають. Найбільший попит на L-тироксини та еутирокси.

При цьому вона наголосила, що жодних скандалів під час роботи в аптеці не бачила – усі один одного розуміють. Однак у людей за 50 років трапляється паніка – вони хвилюються, що потрібних медикаментів в аптеці не виявиться.

"Мамочки переживають, бо іноді не вистачає сиропу від температури для дітей та дитячого харчування. Але ми все це поступово намагаємось привозити. Тож люди тримаються", – додала дівчина.

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З неспецифічних препаратів, як розповіла провізорка, найбільший попит мають заспокійливі та знеболювальні. Тому аптеки завжди замовляють ці препарати у дуже великій кількості. Також актуальні серед запитів засоби для гігієни лежачих хворих та маленьких дітей.

Про страх війни

Дівчина визнала, що війна її лякає, але все ж кидати роботу в аптеці вона поки не готова.

Змалку говорила, що не зможу жити в якійсь країні, окрім України. Коли все це почалося, мама сказала, що мені треба їхати, а вона лишиться тут. Я запитала: "А в аптеці хто працюватиме? Хто допомагатиме?". Наприклад, там, де я живу, аптеки було закрито 2 тижні. Я знаю наш район, я там працювала, я знаю їхні потреби. Це й інсуліни, й інші життєво необхідні препарати. Написала у групі району, що із життєво важливими препаратами можу спробувати допомогти. І з того часу купую людям препарати, щовечора з пакетом роздаю біля під'їзду за списком,

– додала Лідія Тарнавська.

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За словами дівчини, нині їй дуже страшно, однак без гострої потреби з України не поїде і чекатиме перемоги.

Дуже хочеться, щоб ми швидше перемогли. Єдине, я з перших днів сказала мамі, що я не зможу жити в країні, яку перетворять на Малоросію чи на якийсь регіон Росії. Думаю, у багатьох це так. Усі дуже об'єдналися, щоби дати відсіч,

– резюмувала київська провізорка.

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