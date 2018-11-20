Було б ідеально, якби всім росіянам ввели заборону на виїзд за кордон, – Притула

Український шоумен і волонтер Сергій Притула заявив, що агресивним російським патріотам варто було б заборонити виїжджати за межі РФ. У такому разі вони самі б повалили владу президента Володимира Путіна.

Свою думку комік озвучив в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Було б ідеально, якби всім росіянам ввели заборону на виїзд за кордон. Не просто 350 людям зі списку санкцій, а всім без винятку. Маєш російський паспорт? Їдь у Рязань. Чого летиш у Маямі народжувати, російська патріотко? В Америці ж "піндоси". Їдь у Суздаль, у місцевому пологовому будинку пускай у світ маленьких путінських патріотів,

– емоційно висловився Притула.

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Шоумен додав, що росіянам не треба їздити на престижні закордонні курорти, проводити міжнародні спортивні змагання, а місцеві артисти не повинні гастролювати Європою.

"Не треба вам і Домініканська Республіка з Карибським басейном. Вали на Байкал, плавай, пірнай, нехай тебе комарі їдять. Жодних спортивних змагань, ФІФА, УЄФА. Жодних гастролей російського балету Європою. Сидіть у своїй клоаці!", – сказав Притула.

Вони б свого Володю Путіна самі на вилах із Кремля винесли на другий день і розірвали би на шматки. Але це може бути тільки в моїй бурхливій фантазії,

– додав артист.

До слова, у жовтні Сергій Притула заявив, що максимально агітуватиме молодь йти на майбутні президентські та парламентські вибори в Україні, щоби при владі знову не опинилися "регіонали" та "комуністи".