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      Було схоже на боротьбу комара і слона, – Сенцов про справу "кримських терористів" і затримання

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Олег Сенцов розповів, як російські окупанти у Криму затримали його та, як "шили справу", не маючи жодних доказів. За його словами, навесні 2014 року боротьба активістів за український Крим була дуже кволою. Протистояння з російськими силами нагадувало скоріш сутичку комара і слона.

      Режисер запевнив: до підривів, які начебто готували активісти у Криму, він не мав жодного відношення. Про це він розповів під час пресконференції у Києві.

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      Щодо підривів – це були розмови, які російське слідство вичленувало і заставило Чирнія і Афанасьєва на цьому зосередитись. У Чирнія справді була така ідея, про це я дізнався з матеріалів справи. Він зібрав окрему групу і сказав: "Всі займаються дурницями, а я займусь справою". Проте його зразу ж захопили співробітники ФСБ, звісно, зв’язків жодних у нього не виявили,
      – пояснив Сенцов.

      Режисер також уточнив: він знав Афанасьєва, знав, чим він займається, але "це було дрібницею".

      "Вирватися і зробити хоча б щось. Це було схоже на боротьбу комара і слона. А щодо усіх цих приписаних вибухів – це все фантазія ФСБ, які взяли за основу покази Чирнія і зліпили з цього всю цю історію. Покази у матеріалах справи весь час мінялись, за три тижні я став фактично організатором цього всього", – додав звільнений політв’язень.

      Хто такий Чирній? Один із фігурантів справи "кримських терористів". Його ситуація відрізняється від інших тим, що він визнав свою провину в суді і не відмовився від показань, даних під тортурами. Російський суд присудив йому 7 років в’язниці. Наразі він перебуває за ґратами.

      Про підпал офісу "Партії Регіонів"

      Що ж до підпалу офісу "Партії Регіонів" у Криму, то згідно з матеріалами справи, він був 18 березня, каже Сенцов.

      Адвокат "кримських терористів" запитувала у російського слідства: як вони можуть звинувачувати затриманих у підпалі офісу партії "Єдина Росія" в Криму, якщо у той час це ще була територія України і там розташовувався осередок "Партії Регіонів". На це вони відповіли: "Росія у нас завжди в серці".

      Про затримання

      По факту вони затримали мене, коли привезли додому. Вони думали, що це – прихисток терориста, що там зброя, література…А там – донька моя в піжамі стоїть. Відкрили, зайшли, трикімнатна квартира, там я сиджу в наручниках, вони ходять-ходять з обшуком 2 – 3 години. Не знайшли нічого. Я питаю: "Що, хлопці, все? Розбігаємось?" Відповіли: "Ні, ти з нами, все зараз буде",
      – розповів режисер.

      Що відомо про справу "кримських терористів"?

      Це саркастична назва справи про українських громадян, яких затримали працівники ФСБ в анексованому Криму навесні 2014 року. Мовиться про чотирьох громадян України: Олексія Чирнія, Геннадія Афанасьєва, Олександра Кольченка та Олега Сенцова. Їх звинуватили у злочинах, які російський суд розцінив як "терористичні дії": у підпалі дверей кримського офісу партії "Єдина Росія", а також у підготовці підриву пам’ятника Леніну і меморіалу "Вічний вогонь" у Сімферополі.

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      Російське слідство стверджувало: керівником групи був Олег Сенцов, який віддавав накази організовувати підпали та вибухи в Сімферополі. Метою таких дій начебто була "дестабілізація ситуації на півострові".

      Афанасьєв і Чирній дали свідчення, за що отримали пом’якшений термін, – по 7 років позбавлення волі. За умовами угоди зі слідством, на процесі Чирній і Афанасьєв повинні були дати свідчення проти Сенцова і Кольченка.

      Згодом Афанасьєв відмовився від попередніх свідчень та заявив, що давав їх під тиском.

      У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Афанасьєва помилували і повернули за обміном до України у 2016 році.

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      Через понад 5 років Кольченка і Сенцова Росія відпустила. Сталося це 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Анексія Криму Українці в полоні РФ Україна – Росія
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