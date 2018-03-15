"Бумбокс" презентували вінілові платівки: фото

"Люди" і "Голий Король" – це третя та четверта платівки гурту Бумбокс, що вийшли на вінілі. Раніше музиканти видали альбоми "Середнiй Вiк" і "Термiнал Б".

Друк і мастеринг платівок "Люди" і "Голий Король" зроблено в Італії, а поліграфію – в Україні. Платівки важать 180 грам, це так званий важкий вiнiл.

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Над оформленням платівки "Люди", як і однойменного туру, працювали художник Евеліна Яцеленко і фотограф Соня Плакидюк. "Люди" вийшли в подвійному конверті, на чорному вінілі. В оформленні внутрішнього конверту використовуються кадри зі зйомок лірик-відео "Люди", що не увійшли до оформлення касет і CD.

"Бумбокс" презентували вінілові платівки

Музична концепція платівок залишилася без змін – це міні-альбоми, EP.

На платівці "Люди" п’ять пісень: "Люди", "Мала", "Вихід", "Рок-н-рол" та "Злива", записана разом із Джамалою та Дмитром Шуровим. Пісня "Люди" протрималася в радіочартах 42 тижні - такого в історії української музики не траплялося з 2005 року (за даними ФДР).

На платівці "Голий Король" шість пісен: "Голий Король", "Сталевi квiти", "Болєльщік", "Колишня", "Вечiр в Рiо" feat O.Torvald, "Люди" (акустика).

Фото: Ольга Закревська