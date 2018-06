Бумбокс спільно з The Gitas випустив потужний трек "Тримай мене"

Український гурт Бумбокс і американський гурт The Gitas, лідером якого є Саша Чемеров, презентували спільний трек "Тримай мене", який планують розбити на три версії.

Реліз першого оригінального треку "Тримай мене" відбувся сьогодні, 21 червня. Дві інші версії – акустична i версія Чемерова з’явиться згодом.

За словами фронтмена Бумбокс Андрія Хливнюка та Чемерова, новий сингл увійде до повноформатного альбому українських рокерів, який зараз записують, а також до міні-альбому The Gitas, що створювався упродовж двох років в Лос-Анджелесі. Їхній реліз під назвою Purge вийде для України спеціальним виданням.

Чим відомий гурт The Gitas? Американський гранж-рок гурт The Gitas був створений у 2014 році вокалістом та гітаристом Олександром Чемеровим в Лос-Анджелесі, США. Раніше творець гурту був фронтменом рок-гуртів Димна Суміш, X-позери, Vkrayst, а у сьогодні є лідером гурту The Gitas.

36-річний український рок-музикант, композитор, продюсер та поет за 2 роки існування колективу спільно з музикантами випустив 2 альбоми: "Garland" у 2015 і "Beverly Kills" у 2017.