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Бумбокс спільно з The Gitas випустив потужний трек "Тримай мене"

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Андрій Хливнюк і Саша Чемеров
Андрій Хливнюк і Саша Чемеров / Facebook / @Бумбокс

Український гурт Бумбокс і американський гурт The Gitas, лідером якого є Саша Чемеров, презентували спільний трек "Тримай мене", який планують розбити на три версії.

Реліз першого оригінального треку "Тримай мене" відбувся сьогодні, 21 червня. Дві інші версії – акустична i версія Чемерова з’явиться згодом.

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За словами фронтмена Бумбокс Андрія Хливнюка та Чемерова, новий сингл увійде до повноформатного альбому українських рокерів, який зараз записують, а також до міні-альбому The Gitas, що створювався упродовж двох років в Лос-Анджелесі. Їхній реліз під назвою Purge вийде для України спеціальним виданням.

 

Чим відомий гурт The Gitas? Американський гранж-рок гурт The Gitas був створений у 2014 році вокалістом та гітаристом Олександром Чемеровим в Лос-Анджелесі, США. Раніше творець гурту був фронтменом рок-гуртів Димна Суміш, X-позери, Vkrayst, а у сьогодні є лідером гурту The Gitas.
36-річний український рок-музикант, композитор, продюсер та поет за 2 роки існування колективу спільно з музикантами випустив 2 альбоми: "Garland" у 2015 і "Beverly Kills" у 2017.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Бумбокс
Джерело: 24 Канал
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