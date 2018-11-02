"Бумбокс" заінтригував роботою над новим альбомом "Таємний Код": фото

Український гурт "Бумбокс" готує новий альбом "Таємний Код". Запис платівки відбувається на знаменитій французькій студії "La Fabrique" у Сен Ремі де Прованс під керівництвом саундпродюсера Hervé Le Guil.

Hervé Le Guil – власник студії "La Fabrique", саундпродюсер, колекціонер та знавець музики, здобув світову популярність працюючи з Foals, Morrissey, Nick Cave, Radiohead, Rammstein.

Бумбокс працюють в "La Fabrique" над кількома піснями, які наразі не мають офіційних назв. Відомо тільки, що в одній з пісень, музиканти з дозволу Саші Кольцової, вокалістки й автора текстів гурту Крихiтка, використовують фрагмент пісні "Ангела як я".

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Я ніколи не записувався в студіях, які накопичують матеріал з урахуванням накопичення холів. Тобто тут на кожному кроці стоять мікрофони - в кімнатах, на сходах, всюди. Коли ти граєш, вони записують все, навіть найменші відгомони звуку. І весь цей шум йде в запис. Це дуже незвично, але як звучить запис!

– каже лідер гурту Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк на студії "La Fabrique"

Зараз музиканти працюють над двома піснями і до від'їзду планують закінчити третю.

"Але в альбомі не може бути трьох пісень або чотирьох пісень. Так що думаю, ми ще повернемося в "La Fabrique", – додав Хливнюк.

"Бумбокс" працює над новим альбомом "Таємний Код"

Гурт проводить щоденні live-включення, подивитися які можна щодня о 17.00 за посиланням. Архів записів доступний і на Concert.ua, і на офіційній сторінці гурту "Бумбокс".

Раніше "Бумбокс" разом з The Gitas, лос-анджелеською групою з українським корінням, випустили сингл "Тримай мене", який увійде в альбом "Таємний Код" і який можна вважати "прологом" нового альбому.

Фото: Валентин Матіюк