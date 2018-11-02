17:21
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Бумбокс" заінтригував роботою над новим альбомом "Таємний Код": фото

      76 Читать новость на русском
      "Бумбокс"
      "Бумбокс" / Фото: Валентин Матіюк

      Український гурт "Бумбокс" готує новий альбом "Таємний Код". Запис платівки відбувається на знаменитій французькій студії "La Fabrique" у Сен Ремі де Прованс під керівництвом саундпродюсера Hervé Le Guil.

      Hervé Le Guil – власник студії "La Fabrique", саундпродюсер, колекціонер та знавець музики, здобув світову популярність працюючи з Foals, Morrissey, Nick Cave, Radiohead, Rammstein.

      Бумбокс працюють в "La Fabrique" над кількома піснями, які наразі не мають офіційних назв. Відомо тільки, що в одній з пісень, музиканти з дозволу Саші Кольцової, вокалістки й автора текстів гурту Крихiтка, використовують фрагмент пісні "Ангела як я".

      Читайте також: Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій

      Я ніколи не записувався в студіях, які накопичують матеріал з урахуванням накопичення холів. Тобто тут на кожному кроці стоять мікрофони - в кімнатах, на сходах, всюди. Коли ти граєш, вони записують все, навіть найменші відгомони звуку. І весь цей шум йде в запис. Це дуже незвично, але як звучить запис! 
      – каже лідер гурту Андрій Хливнюк.

      Андрій Хливнюк на студії "La Fabrique"

      Зараз музиканти працюють над двома піснями і до від'їзду планують закінчити третю.

      "Але в альбомі не може бути трьох пісень або чотирьох пісень. Так що думаю, ми ще повернемося в "La Fabrique", – додав Хливнюк.

      "Бумбокс" працює над новим альбомом "Таємний Код"

      Гурт проводить щоденні live-включення, подивитися які можна щодня о 17.00 за посиланням. Архів записів доступний і на Concert.ua, і на офіційній сторінці гурту "Бумбокс".

      Раніше "Бумбокс" разом з The Gitas, лос-анджелеською групою з українським корінням, випустили сингл "Тримай мене", який увійде в альбом "Таємний Код" і який можна вважати "прологом" нового альбому.

      Фото: Валентин Матіюк

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Бумбокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      сьогодні , 17:00 Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      Олександр Гаврутенко
      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      сьогодні , 16:30 Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      сьогодні , 16:05 Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      Євгенія Мазур
      "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців
      сьогодні , 16:00 "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців
      Віталій Шабунін
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      В Україні зробили унікальний спецавтомобіль на базі КрАЗ
       3 вересня , 17:55
      Обіцяв – зробив: президент покатався на ралі-карі власної конструкції
       3 вересня , 19:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук