Бунт і демарш підлеглих: вертикаль влади Порошенка розсипається?

Ще не почався другий тур голосування на президентських виборах, а проти Петра Порошенка вже повстали деякі його підлеглі. Днями стало відомо, що президент відправив у відставку керівника Одеської обладміністрації Максима Степанова, після чого той вирішив показати характер. Ще один резонансний демарш влаштував тепер вже колишній заступник голови Миколаївської обласної адміністрації Євген Шевченко.

Відставка керівника Одеської обладміністрації і спротив

Днями стало відомо, що президент відправив у відставку керівника Одеської обладміністрації Максима Степанова. Той начебто сильно розчарував главу держави низькими результатами голосування в регіоні під час першого туру. А за даними медіа, – особливо тим, що начебто так і не зміг налагодити роботу сітки із масової скупки голосів за президента.

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Бо замість того, щоб роздавати матеріальну допомогу лише виборцям лояльним до нинішнього керівника країни, цю допомогу на Одещині роздавали всім охочим. Таким чином і звели нанівець всю логіку купівлі голосів. Відтак, Степанову після провального для Порошенка першого туру, було оголошено про відставку з поста керівника Одеської обладміністрації.

Але на відміну від інших губернаторів, які до цього тихо йшли з посад після рішення президента, Степанов вирішив показати характер і заявив, що указу Порошенка підкорятися не буде. Бо, мовляв, за законом, президент лише вносить подання на призначення та звільнення керівників обладміністрацій. Але остаточне рішення про відставку ухвалює уряд.

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Можна собі уявити, як на таку непокору відреагували в Адміністрації Президента. Там швиденько підготували новий указ не про звільнення, а про відсторонення Степанова із займаної посади. Такі повноваження закон президенту і справді дає. У відповідь, Степанов у своєму фейсбуці опублікував фото, на якому він тримає аркуш із питанням: "Забезпечив чесні вибори! Відсторонений?". Прозоро натякаючи на мотив свого усунення з посади. Мовляв, він не поспішав фальсифікувати вибори, саме через керівництво держави з ним тепер розправляється.

Зрештою, така публічність Степанову не допомогла, і уряд, очевидно не без тиску адміністрації глави держави керівника Одещини таки звільнив із формулюванням "за провал соціально-економічних показників області".



Максим Степанов

Звільнення заступника голови Миколаївської обладміністрації і резонансний демарш

Але куди більш резонансний демарш влаштував тепер вже колишній заступник голови Миколаївської обласної адміністрації Євген Шевченко. Його теж днями звільнили, при чому, теж без якоїсь переконливої причини. До речі, на Миколаївщині Петро Порошенко, як і на Одещині, теж набрав мало голосів. В першому турі він посів аж третє місце після Володимира Зеленського та Юрія Бойка.

За діючого президента там проголосувало вчетверо менше виборців ніж за Зеленського – дев'ять відсотків проти 40. І саме Євген Шевченко як заступник губернатора відповідав на Миколаївщині за соціально-гуманітарну сферу, тобто за роботу з пенсіонерами та бюджетниками. Тобто, його звільнення, не виключено, що теж є саме покаранням за те, що область не змогла забезпечити бажані результати главі держави завдяки підконтрольним групам виборців.

Але, зі своїм звільненням заступник губернатора Євген Шевченко теж не змирився. І хоч він пішов з посади, раптом почав говорити. В своєму фейсбуці ображений посадовець в подробицях описав як його начальник – керівник Миколаївщини – Олексій Савченко зловживає владою. Не те, щоб ми не здогадувалися про стиль та звички пана Савченка, якого часто в медіа називають "українським Кадировим". Я особисто в "Праві на правду" неодноразово розповідав про сумнівну біографію цього Савченка, про його безграмотність, та можливу участь в доведенні до самогубства керівника миколаївського аеропорту бойового льотчика Волошина.



Євген Шевченко

Але Євген Шевченко зсередини описав весь той морок, що відбувається в стінах Миколаївської обладміністрації. Зокрема, чиновник розповів про скандальну історію з Конаном Варваром, коли губернатор Савченко випадково на публічному заході обмовився, що цей кіногерой Арнольда Шварценегера походить родом з Миколаївщини, через що соцмережі вибухнули жартами і кепкуванням із Савченка. У відповідь, за словами Шевченка, керівник Миколаївщини поставив перед своїм заступником завдання знайти і привезти до Миколаєва Арнольда Шварценегера, щоб всім втерти носа.

Заступник губернатора кинувся вказівку виконувати, але згодом із сумом визнав, що зацікавити Шварценегера йому не вдалося, хоч він і витратив на це багато часу і зусиль. При чому, через це полювання за Конаном Варваром, йому довелося закинути свою основну роботу з найбільш вразливими верствами населення, бо губернатором було поставлено завдання будь-що відбілити його репутацію в цьому скандалі.



Олексій Савченко

Але це дрібниці в порівнянні з іншими зізнаннями звільненого чиновника. Далі в своєму дописі Євген Шевченко розповідає про жахливі корупційні оборудки під дахом миколаївського губернатора. Зокрема, про те, як за смішні гроші виводиться в приватну власність комунальне майно. Наприклад, як приватна фірма, яку особисто лобіював Савченко, отримала від громади приміщення площею в чотири тисячі квадратних метрів лише за шістсот гривень. І це не єдиний приклад.

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В своєму дописі Шевченко наводить ще кілька таких комунальних об’єктів, які були за безцінь передані наближеним до Савченка структурам. Зокрема, приміщення, колишньої Державтоінспекції Миколаївщини, центр лікування СНІДУ, казарми морського флоту, і ще з десяток смачних об’єктів нерухомості. Які пощастило за копійки вихопити спритним підприємцям через особисту допомогу губернатора.

А ще звільнений чиновник пише про оборудки з поставками інсуліну до області, оборудки із забезпеченням миколаївських шкіл обладнанням і ще чимало різних брудних корупційних схем в які був особисто посвячений керівник Миколаївщини. Не дивно, що за словами Шевченка, губернатор веде розкішний спосіб життя. Що там джипи та спортивні машини. В українського Кадирова вже є навіть власний гелікоптер червоного кольору.

І про цю зухвалу поведінку Савченка, як пише звільнений заступник, знають всі його підлеглі. Знають, але просто бояться про це говорити. Аж ось покровитель Савченка – президент Порошенко – має всі шанси щоб програти вибори. І тут раптом стає все більше сміливців, які готові здавати своїх начальників і публічно розповідати про всі їхні темні справи.

В цьому немає нічого нового. Згадайте, наприклад, як в 2005 році, одразу після Помаранчевої революції, колишній голова Фонду Державного Майна Чечетов зробив явку з повинною до Міністерства внутрішніх справ. В заяві на ім’я слідчого він детально описав як екс-президент Кучма та його оточення – Медведчук, Ахметов та Пінчук – змушували Чечетова підписувати потрібні документи на приватизацію за копійки ласих державних об’єктів.

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То ж, не виключено, що й цього разу, як тільки президент Порошенко втратить владу, ми ще чимало дізнаємося цікавого про його п’ятирічне управління країною і зростання його статків.