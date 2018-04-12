Бунт против Путина: как долго будут терпеть российские олигархи

Министерство финансов США в прошлую пятницу порадовало весь подлунный мир замечательной новостью. Оно все-таки ввело жесткие экономические санкции против семи российских олигархов, 17 важных чиновников и ряда крупных компаний.

Фигурантам списка запретят въезд в США – им не будут выдавать или аннулируют уже выданные американские визы.

Вашингтон заморозит все их активы – (от счетов до вилл и яхт) этих людей на территории США; американским гражданам запретят с ними торговать и как-либо сотрудничать. Иностранцам за это же грозят точно такие санкции.

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Проще говоря, США объявили вне закона не только самих фигурантов списка, но и тех, кто им будет помогать. Если вы не хотите проблем с американским государством, то вам теперь надо всячески избегать наказанных людей и компаний. Не просто не сотрудничать с ними, а в одном поле не сидеть!

При этом под ударом оказались самые жирные, богатые, наглые и, можно сказать, неприкасаемые бизнес-бояре Владимира Путина – Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Андрей Скоч. В списке оказался и миллиардер Кирилл Шамалов, который до недавнего времени был зятем российского президента.

Этому мужику вообще крупно не повезло. Во-первых, он женился на дочке Путина Екатерине Тихоновой. Это само по себе – довольно стремно. Да и сама она – так себе. Думаю, этого Шамалова заставили. Он, правда, тут же стал миллиардером, но длилось это недолго. Как только Шамалов попытался смыться из семьи, почти все деньги у него отобрали. Спасибо, что хоть в живых оставили. Но вот только он ушел из путинской семьи, как его американцы припечатали своим списком.

Это еще одно подтверждение простой истины: с Путиным лучше никаких дел не иметь. Даже если это романтические отношения с его дочкой! Кстати, он Тихонову своей дочкой почему-то официально не признает, но это другая история.В общем, от новых американских санкций пострадала целая рота топ-уровня российских бояр. Но сильнее всех был побит наш старый знакомый – Олег Дерипаска.

Это тот самый человек, который катал на яхте главного советника Путина по внешней политике – Сергея Приходько. Причем не просто катал, но и угощал проститутками, среди которых была извесная уже на весь мир Настя Рыбка. "Клеопатра из Бобруйска", как ее уже называют, разболтала всему свету о встречах на яхте. Таким образом попытка Кремля вмешаться в ход американских выборов получила документальное подтверждение.

Я еще тогда говорил, что Дерипаске после после этой "рыбной" истории хана. Его либо американцы накажут, либо Путин. Ну вот – американцы стали первыми. Из-за их санкций компания Дерипаски "Русал" обесценилась на сотни миллионов долларов. Теперь вообще непонятно, как ей вести дела, поскольку у нее никто ничего не будет покупать, никто ей ничего не продаст и не выдаст кредита. Строго говоря, фигурантам списка сейчас даже стакан воды опасно продать, так как и за это можно попасть под американские санкции.

Санкции могут запросто утопить компанию Дерипаски, сделав его из миллиардера банкротом. "Русал" уже заявил о готовности объявить технический дефолт. Вслед за этой компанией на биржах мира вних пошли и другие российские предприятия и банки. Все вместе они потеряли в целе более 12 миллиардов долларов всего за пару дней. Российский рубль упал по отношению к доллару и евро, а правительство РФ уже объявило, что попытается как-то помочь пострадавшим компаниям и олигархам. Помощь будет понятно какая – за счет обычных людей.

Россиянам уже посоветовали самостоятельно копить себе деньги на пенсию, а также знать, что скоро в магазинах может начаться дефицит продуктов. Кроме того, Кремль хочет освободить олигархов от внешних налогов во внутренних офшорах, заманив их капиталы в Россию. Эта мера так себе: все понимают, что правительство РФ быстро беднеет. Деньги у него заканчиваются. Поэтому оно скоро начнет отбирать себе все деньги, какие только сможет найти. А олигархи не дураки самостоятельно привозить свои мешки с долларами в Россию.

В целом, ситуация выглядит так: финансово-промышленные империи, построенные российскими олигархами, чиновниками, силовиками и прочими боярами, оказались под непосредственной угрозой уничтожения. Как именно это будет происходить, американцы сейчас во всех красочных деталях покажут на примере Дерипаски. На Западе капиталы российских бояр просто на шлазах превращаются в пыль. В России же их денежки с нетерпением, потирая лапки, ждет Путин. Он их обязательно отберет, когда его собственные запасы закончатся. То есть – очень скоро.

Дерипаске, Ротенбергам и Шамалову и прочим и прочим сейчас остается только один способ сохранить свои миллиарды и не потерять надежд на светлое будущее.Я уже устал повторять, что им нужно сделать. Да они и сами наверняка прекрасно знают. Запад хочет, чтобы они убрали из Кремля Владимира Путина и поставили вместо него более вменяемого человека.

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Если этот человек уйдет из Украины, Грузии, Сирии, перестанет убивать людей в других странах и прекратит грозить всему миру ядерным оружием, то жизнь российских олигархов быстро вернется в нормальное русло. И им не придется триста лет жить в одиночестве – без Востока и главное, без Запада.

А именно это – триста лет полной изоляции – Кремль предлагает сейчас своим боярам. Во всяком случае, статью на эту тему написал Владислав Сурков один из главных идеологов российского режима. Фактически, перед российской элитой сейчас выбор такой: либо Путин и триста лет дерьма, бедности и одиночества, либо бунт против Путина и нормальная жизнь уже через год. Даже не знаю, что они выберут.