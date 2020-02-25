Бунт у в’язниці Ірландії: заручник, незрозумілі вимоги і батончик Mars в обмін на зброю

В ірландській в’язниці Портлуаз засуджені влаштували бунт. Вони вимагали наркотиків та солодощів, а для переконливості – захопили заручника. Забарикадувавшись в одній із камер, вони погрожували відрізати йому вуха, якщо їхні вимоги не виконають.

Бунт влаштували всього двоє ув’язнених. При цьому вони висували вимоги, які команда тюремного контролю описує як "незрозумілі". Про це пише Independent.

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Бунтівники хотіли наркотиків і, схоже, – "більше не спати на матрацах". Принаймні, так їх вимоги зрозуміли тюремники.

Після цього вони попросили тютюн, швейцарські цукерки і батончики Mars. Після декількох годин переговорів тюремникам вдалося переконати одного з ув’язнених передати їм зброю в обмін на батончик Mars.

Після цього бунтівників вдалося знешкодити. Внаслідок спецоперації ніхто не постраждав, а в’язні отримали незначні пошкодження.