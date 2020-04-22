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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бунтів не буде, бо українці добре знають їм ціну: як народ ставиться до дій влади

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      Сергій Гайдай / 24 канал

      Українці – це нація бунтів. В державі вже було два великих протести – перший та другий майдани.

      Про налаштування українського народу щодо карантинних дій влади у прямому ефірі на 24 каналі розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

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      "Українці добре знають, що бунти мають свою ціну. Останній майдан 2013-2014 року дався нам великою ціною", – повідомив Гайдай.

      Політтехнолог розповів й про електоральний майдан. На його думку, люди зрозуміли, що коли приходиш голосувати – це значно краще. А питання довіри та недовіри до влади – поки що ситуація більш-менш стабільна.

      "Більше того – немає альтернативи. Немає того, кого би народ обирав, як альтернативу. Завжди до цього вона була, а сьогодні тільки ті, кого народ позбувся. І пандемія ситуацію також стабілізує, тому що бунтувати і зашкоджувати владі ніхто не хоче", – повідомив Гайдай.


      Правила продовження карантину, який тепер триватиме до 11 травня / інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини політики Новини України
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