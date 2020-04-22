Бунтів не буде, бо українці добре знають їм ціну: як народ ставиться до дій влади
Українці – це нація бунтів. В державі вже було два великих протести – перший та другий майдани.
Про налаштування українського народу щодо карантинних дій влади у прямому ефірі на 24 каналі розповів політтехнолог Сергій Гайдай.
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"Українці добре знають, що бунти мають свою ціну. Останній майдан 2013-2014 року дався нам великою ціною", – повідомив Гайдай.
Політтехнолог розповів й про електоральний майдан. На його думку, люди зрозуміли, що коли приходиш голосувати – це значно краще. А питання довіри та недовіри до влади – поки що ситуація більш-менш стабільна.
"Більше того – немає альтернативи. Немає того, кого би народ обирав, як альтернативу. Завжди до цього вона була, а сьогодні тільки ті, кого народ позбувся. І пандемія ситуацію також стабілізує, тому що бунтувати і зашкоджувати владі ніхто не хоче", – повідомив Гайдай.
Правила продовження карантину, який тепер триватиме до 11 травня / інфографіка 24 каналу
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