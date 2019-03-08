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      Бунтуй, кохай, права не віддавай: у містах України відбулися марші рівності

      83 Читать новость на русском

      У містах України провели марші та мітинги за права жінок. Люди виходили з гаслами: "Квіти – клумбам, жінкам – права! Моє тіло – моє діло! Місце жінки – не на кухні, місце жінки – всюди!".

      Харків

      Харківський марш жінок зібрав близько 400 учасників з плакатами та флешмобами.

      8 березня марш рівності
      Марш рівності у Харкові

      8 березня Харків ріність
      Марш рівності у Харкові

      Ходу влаштовують четвертий рік поспіль. Активісти заявили, що рівності в Україні насправді немає, вона тільки на папері. А нерівність прикривають традиційними цінностями.

      Я відчуваю, що в Україні права жінок дуже притискаються. І рівності немає,
      – сказала учасниця жіночого маршу Єва.

      На харківському Марші кілька чоловіків приміряли на себе роль жінки – вдягли сукні та символічний халат. Так прагнули показати залежність жінки у соціумі.

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      Крім цього, у місті на противагу маршу жінок відбулась акція до якої приєдналося 300 чоловіків та декілька дівчат.

      8 березня
      Марш за патріархальні цінності

      Вони пропагували патріархальні цінності і кричали, що фемінізму немає місця в країні. Через це почались заворушення, дуже багато людей готувались до бійки.

      Запоріжжя

      На марш чоловіки вийшли з віниками замість квітів, прихопили ще й праски та пательні. "Жінка - не кухонний комбайн" – головне гасло заходу.

      запоріжжя 8 березня
      Марш рівності у Запоріжжі

      На марші було близько тридцяти людей з пательнями, каструлями і віниками. Вони хотіли привернути увагу до стереотипу, що жінка повинна бути "господинею".

      8 березня марш рівності

      Марш рівності у Запоріжжі

      Львів

      У Львові відбулося одразу два мітинги: одні учасниці вимагали гендерної рівності, інші – традиційних цінностей.

      8 березня львів рівності марш
      Марш рівності у Львові

      Мітингарі хотіли привернути увагу до проблеми домашнього насильства.

      Неподалік відбулась альтернативна акція дівчат, які виступили проти фемінізму.


      Акція проти фемінізму

      Ми не відчуваємо, що наші права нівелюються, що чоловіки командують нами, я відчуваю себе повноправним членом суспільства,
      – заявила учасниця альтернативного маршу Анастасія Фігура.

      У Черкасах обійшлося без мітингів. Місцеві автомобілісти організували для жінок фешмоб, з автівок утворили вітальні слова.


      Акція до 8 березня

      Дивіться відео про 8 березня:

       

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      Теги: Новини України 8 березня Новини Запоріжжя Гендерна рівність Новини Львова Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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