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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Burberry вперше за 20 років змінив логотип: фото

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Burberry
Burberry / Instagram

Британський бренд одягу і аксесуарів класу люкс Burberry змінив свою фірмову клітку на монограму у вигляді переплетень латинських Т і В.

На новому логотипі написано Burberry London England. Про це бренд повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Допис, поширений Burberry (@burberry)

Новий креативний директор Burberry Рікардо Тиші, який очолив компанію в березні цього року, презентував новий логотип і монограму бренду, у якій ініціали перших букв в імені і прізвища засновника бренду Томаса Берберрі (Thomas Burberry) виконані в бежевих, білих і помаранчевих тонах.

 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Також модний бренд опублікував переписку Рікардо Тиші з британським арт-директором і графічним дизайнером Пітером Севіллом, який розробив фірмовий малюнок Burberry. Зауважимо, що Севілл торік розробив редизайн логотипу Calvin Klein на замовлення Рафа Сімонса. 

Художник зазначає, що натхненням для нього стали архіви Burberry, а саме логотип бренду 1908 року і монограма Томаса Берберрі.

 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Зазначимо, що попередній фірмовий малюнок – клітина Nova, в якій поєднувалися червоний, чорний, білий і пісочний кольори, був розроблений і запатентований ще в 1924 році. Логотип не змінювався з 1999 року.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: 24 Канал
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