Бурда визнаний найкращим футболістом матчу "Астана" – "Динамо"

Захисник "Динамо" Микита Бурда отримав найвищу оцінку серед всіх футболістів від авторитетного порталу Whoscored в поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Астани" (0:1).

Оборонець отримав оцінку у 8,1 бал. Слід зауважити, що автор єдиного голу у грі Беньямін Вербіч оцінений у 7,3 бала за матч.

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Другий найкращий футболіст поєдинку – Томаш Кендзьора з оцінкою 7,7, а замикає трійку Денис Бойко (7,5). Найгіршим футболістом у "Динамо" виявився Денис Гармаш (5,9), однак, він грав в матчі не з перших хвилин.

Серед гравців "Астани" найвища оцінка у захисника Антоніо Рукавіни – 7,4. Друга у Бактіера Зайнутдінова – 7,2, третя у Марина Томасова – 7,1.

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