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      Бурда визнаний найкращим футболістом матчу "Астана" – "Динамо"

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      Микита Бурда – найкращий гравець матчу "Астана" – "Динамо"
      Микита Бурда – найкращий гравець матчу "Астана" – "Динамо"

      Захисник "Динамо" Микита Бурда отримав найвищу оцінку серед всіх футболістів від авторитетного порталу Whoscored в поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Астани" (0:1).

      Оборонець отримав оцінку у 8,1 бал. Слід зауважити, що автор єдиного голу у грі Беньямін Вербіч оцінений у 7,3 бала за матч.

      Дивіться також: Астана – Динамо: відео голу

      Другий найкращий футболіст поєдинку – Томаш Кендзьора з оцінкою 7,7, а замикає трійку Денис Бойко (7,5). Найгіршим футболістом у "Динамо" виявився Денис Гармаш (5,9), однак, він грав в матчі не з перших хвилин.

      Серед гравців "Астани" найвища оцінка у захисника Антоніо Рукавіни – 7,4. Друга у Бактіера Зайнутдінова – 7,2, третя у Марина Томасова – 7,1.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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