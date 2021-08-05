Зривав дахи та валив дерева: Одещиною пронісся буревій – моторошні фото

У Болградському районі Одещини 4 серпня пронісся сильний буревій. Негода зривала дахи з будинків, а також виривала дерева з корінням.

Згодом оприлюднили фото наслідків негоди в Тарутинській територіальній громаді. Повідомляють, що найбільше постраждали села Підгірне, Березино та Серпневе.



Теж там На Одещині пройшов сильний град із грозою: не було видно дорогу – відео

Які руйнування сфотографували

На фото видно кілька повалених дерев і багато зламаних гілок.Деякі з них вирвало з корінням.

Проте шквал вітру не лише валив дерева та зривав дахи, а й рвав лінії електропередач. Однак наразі невідомо, чи зупинилося електропостачання в населених пунктах.

Наслідки негоди на Одещині / Фото телеграму "Одесса сейчас"

Негода не відступає

5 серпня ДСНС Одещини повідомили з посиланням Укргідрометцентр про те, що в області й надалі буде погана погода. Зокрема, 5 – 6 серпня там будуть грози, а вдень місцями можливі навіть град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.