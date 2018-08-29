Burning Man 2018: найяскравіші фото з фестивалю
Знаменитий фестиваль сучасного мистецтва Burning Man 2018 стартував 26 серпня у пустелі Блек-Рок, США. Хоч відвідувачі фантастичної події скаржаться на погане з'єднання з мережою, їм все ж вдалось завантажити кілька яскравих кадрів.
Цього року тема Burning Man – "Я, робот", відсилаючись до знаменитого фантаста Айзека Азімова. Вночі 3 вересня на фестивалі традиційно спалять дерев'яну статую людини, через що власне і походить назва події "Палаюча людина".
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Спеціально під задану тематику митці з усього світу з'їхались зі своїми експозиціями у спекотну пустелю. Список цього року можна переглянути за посиланням.
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