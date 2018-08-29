Burning Man 2018: найяскравіші фото з фестивалю

Знаменитий фестиваль сучасного мистецтва Burning Man 2018 стартував 26 серпня у пустелі Блек-Рок, США. Хоч відвідувачі фантастичної події скаржаться на погане з'єднання з мережою, їм все ж вдалось завантажити кілька яскравих кадрів.

Цього року тема Burning Man – "Я, робот", відсилаючись до знаменитого фантаста Айзека Азімова. Вночі 3 вересня на фестивалі традиційно спалять дерев'яну статую людини, через що власне і походить назва події "Палаюча людина".

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Спеціально під задану тематику митці з усього світу з'їхались зі своїми експозиціями у спекотну пустелю. Список цього року можна переглянути за посиланням.

Допис, поширений Join Me On Tour! (@alexipanos) 26 Сер 2018 р. о 10:49 PDT

Допис, поширений Fringe & Epaulette (@fringeandepaulette) 26 Сер 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений користувачем @ronaldlaird 28 Сер 2018 р. о 6:17 PDT

Допис, поширений Gina Vuletich (@ginavuletich) 29 Сер 2018 р. о 12:33 PDT

Допис, поширений João (@joaocf) 26 Сер 2018 р. о 3:45 PDT

Допис, поширений користувачем @tkpkmoco 28 Сер 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений Alice Marie Müller (@alicemariemueller) 27 Сер 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений The Ira Liss Show (@ira_g_liss) 28 Сер 2018 р. о 3:28 PDT

Допис, поширений Alok (@alok) 27 Сер 2018 р. о 3:41 PDT

Допис, поширений користувачем @tkpkmoco 29 Сер 2018 р. о 1:34 PDT

Допис, поширений Gil Sancha (@gilsancha) 28 Сер 2018 р. о 9:16 PDT

Допис, поширений Alessandro Preziosi (@prezio_a) 28 Сер 2018 р. о 4:23 PDT

Допис, поширений користувачем @tkpkmoco 28 Сер 2018 р. о 11:53 PDT

Допис, поширений Valentyna Zasutska (@zasutska_valentyna) 28 Сер 2018 р. о 11:49 PDT

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Допис, поширений Classy Chic Closet (@maryclassychic) 28 Сер 2018 р. о 9:42 PDT

Допис, поширений Sisse (@_sneaky_fox_) 28 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Допис, поширений Tansane (@tansanemusic) 28 Сер 2018 р. о 12:32 PDT

Допис, поширений Ben Cormier (@bencormier.to) 28 Сер 2018 р. о 8:26 PDT