Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався після початку заборони на продаж алкоголю.

Дивіться також Привиділися українці: п'яний росіянин "посадив" літак, який прямував з Дубаю до Москви, у Баку

Що відомо про невдале пограбування в Бурятії

В мережі з'явилося відео, на якому нетверезий житель села Турунтаєве, що у Бурятії, вирішив продовжити застілля, втім, продаж алкоголю уже був заборонений.

Бурят хотів вкрасти пляшку горілки з магазину: дивіться відео

Щоб обійти обмеження, він одягнув маску, озброївся іграшковим пістолетом і вирушив до цілодобового магазину неподалік, де почав вимагати пляшку горілки.

Перелякана продавчиня сховалася у підсобному приміщенні. Тоді чоловік переліз через прилавок, щоб самостійно дістати бажаний напій, але не зміг піднятися. Його марні спроби вибратися з незручного положення побачив випадковий покупець, який і викликав поліцію.

Правоохоронці затримали нападника-невдаху, а за фактом розбійного нападу відкрили кримінальну справу.