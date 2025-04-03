Акції Adidas, Puma і Nike різко впали через нові мита США
- Акції Adidas, Puma і Nike впали через нові мита США на імпорт з В'єтнаму, Індонезії та Китаю.
- Інвестори розпродають акції, побоюючись збільшення витрат і зниження прибутковості, а канцлер Німеччини критикує політику США.
Акції великих брендів спортивного одягу, зокрема Adidas, Puma та Nike, зазнали значних втрат після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт з кількох країн.
Акції брендів обвалились
Як повідомляє Reuters, акції Adidas знизилися більше ніж на 10%, опустившись до 197,4 євро. Puma зазнала втрат на 9,3%, її акції торгуються по 20,72 євро, передає 24 Канал.
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Довідково. Зокрема, мита на товари з В'єтнаму складатимуть 46%, з Індонезії – 32%, а з Китаю – 34%.
Згідно з даними Der Aktionär, близько 39% продукції Adidas виготовляється саме в цих країнах, що пояснює таку різку реакцію на нові тарифи.
Значні проблеми виникли й у Nike, чия продукція на 95% виробляється у В'єтнамі, Індонезії та Китаї. Її акції впали на 9%, до 54,41 євро.
Конкуруючі виробники спортивного одягу як от, Lululemon (LULU.O, Skechers (SKX.N), Under Armour (UAA.N), виробником Hoka Deckers (DECK.N) та On Holding, теж впали на 8% – 15%.
Ба більше, постраждали і ритейлери, які покладаються на азіатські фабрики. Зокрема, акції американських Walmart (WMT.N) і Amazon (AMZN.O) впали приблизно на 6% і 5% відповідно, в той час як акції шведської H&M (HMb.ST), яка постачає продукцію з Китаю і Бангладеш, впали на 4,5%, а Zara Inditex (ITX.MC) – на 3%.
Масовий продаж акцій
Інвестори активно розпродають акції через побоювання, що нові мита призведуть до підвищення витрат і зниження прибутковості компаній.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц рішуче розкритикував політику США, назвавши її "абсолютно неправильним рішенням і атакою на світову торгову систему". Він додав, що в результаті цього не буде переможців.