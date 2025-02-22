Alibaba агресивно інвестуватиме у штучний інтелект

Зокрема генеральний директор Едді Ву сказав, що в найближчі три роки технологічна група витратить на хмарну інфраструктуру і штучний інтелект більше, ніж за останні 10 років, пише 24 канал з посиланням на Financail Times.

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Alibaba стала витрачати більше коштів Так загальні капітальні витрати компанії у 2024 році становили 72,5 мільярда юанів (10 мільярдів доларів). А це більше, ніж 24 мільярди юанів у 2023 році. Річ у тім, що Alibaba збільшила витрати на придбання процесорів та інфраструктури. Це пов'язано з навчанням великих мовних моделей.

Едді Ву сказав, що "першочерговою метою" компанії є "переслідування" штучного загального інтелекту. Тобто Alibaba шукає той ШІ, що здатен до критичного мислення як і людина.

У компанії також повідомили, що незабаром запустять модель глибокого міркування. Alibaba ставить за мету конкурувати з останніми моделями DeepSeek та OpenAI. Саме вони мають аналітичні можливості для розв'язання складних завдань.

Зауважте! Заплановане збільшення витрат Alibaba на штучний інтелект відбувається після заяви про 8-відсоткове зростання доходів до 280 мільярдів юанів (38,4 мільярда доларів) в останньому кварталі 2024 року. А це найшвидшим зростанням доходів за останній рік.