ArcelorMittal інвестує у казахський меткомбінат, що постачає сталь у росію

Компанія ArcelorMittal має намір інвестувати у Казахстан 1 мільярд доларів. Більша частина коштів буде спрямована на модернізацію підприємства "АрселорМіттал Темірату".

У травні металургійний гігант ArcelorMittal припинив експортувати сталь у росію на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Проте вже у червні постачання відновилося саме через казахський "АрселорМіттал Темірату".

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Інвестиції металургійного гіганта у Казахстан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів зустріч з головою правління ArcelorMittal Лакшмі Мітталом. Основною темою розмови були питання, пов'язані із гарантуванням безпеки на виробництві, оплатою праці, виконанням соціальних зобов'язань та модернізацією виробництва.

Міттал запевнив Токаєва, що невдовзі компанія інвестує у Казахстан 1 мільярд доларів, а більша частина цих грошей буде спрямована саме на модернізацію виробництва ArcelorMittal Temiratu, який нині продовжує постачати продуковану ним сталь у росію.

Додамо, що "АрслорМіттал Темірату" увійшов до складу ArcelorMittal ще у середині 90-х. Нагадаємо, що нещодавно металургійний гігант оголосив про закриття трьох своїх заводів у Європі унаслідок різкого зростання цін на електроенергію.