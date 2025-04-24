Культові ресторани та готель: АРМА взялася за активи онлайн-казино Pin-Up
- АРМА оглянула арештовані активи онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є громадяни Росії, зокрема ресторани, готель та корпоративні права вартістю 2,6 мільярди гривень.
- Директора компанії, що діяла під брендом Pin-Up в Україні, затримали 14 лютого за пособництво державі-агресору; власники підозрюються у фінансуванні російського оборонного сектора.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело огляд арештованого майна, пов’язаного з онлайн-казино Pin-Up, справжніми власниками якого є громадяни Росії.
Активи арештовані
Активи оцінюються в 2,6 мільярди гривень, серед них – ресторани, готель та корпоративні права, повідомляє пресслужба АРМА, передає 24 Канал.
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Що арештували
- ресторан "Монако" (1273 м²) у центрі Києва;
- ресторанний комплекс "Купецький двір" (536,5 м²) на Столичному шосе;
- готель "Поділ Плаза" (2965,5 м²) в історичному центрі Києва;
- корпоративні права: 75% у "Купецький двір" та "Монако", а також 50% у "Гарант нерухомість".
Зауважте. АРМА вже готує детальні звіти щодо технічного стану та складових активів. Найближчим часом планується оголошення конкурсу на оцінювачів, а згодом – на управителів через систему Prozorro.
Що відомо про справу
14 лютого затримали директора компанії, що діяла під брендом Pin-Up в Україні. Йому інкримінують пособництво державі-агресору.
Справжні власники – громадяни Росії, які, за даними слідства, фінансували ветеранів так званої "СВО", а сам бренд досі працює в країні-агресора.
Раніше затримали також і номінального власника компанії та члена КРАІЛ Євгена Яхнія. Заочно підозру оголошено керівнику КРАІЛ Івану Рудому, а також кільком іншим особам, причетним до функціонування казино.
Онлайн-казино підозрюють у фінансуванні оборонного сектора Росії через операції на території тимчасово окупованої "ЛНР".