Частка належать росіянам

Йдеться про 24% статутного капіталу підприємства, що належать російській компанії АТ "Катрен". Ця частка була арештована в межах кримінального провадження, пов'язаного з розтратою майна, ухиленням від податків, відмиванням коштів та колабораціонізмом.

Конкурс відбудеться через державну систему Prozorro, повідомили в АРМА, інформує 24 Канал.

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За даними слідства, представники компанії можуть бути напряму пов'язані з Росією та потенційно причетні до фінансування держави-агресора,

– наголосили у відомстві.

Що відомо про "Вента.ЛТД"

Компанія створена у 1995 році в Дніпрі, спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів та медичних товарів.

Власником 70% компанії є українець Олександр Волошин, ще 24% – заарештована частка АТ "Катрен". До 2024 року співвласниками були також громадяни Німеччини – Генріх і Анна Ріттер.