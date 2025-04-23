АРМА шукає управителя часткою одного з найбільших фармдистриб’юторів України
- АРМА оголосило конкурс на управління арештованими корпоративними правами ТОВ "Вента.ЛТД", однієї з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні, через державну систему Prozorro.
- Частка в 24% статутного капіталу підприємства, що належить російській компанії АТ "Катрен", була арештована в межах кримінального провадження, пов'язаного з розтратою майна та відмиванням коштів.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованими корпоративними правами ТОВ "Вента.ЛТД". Компанія входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.
Частка належать росіянам
Йдеться про 24% статутного капіталу підприємства, що належать російській компанії АТ "Катрен". Ця частка була арештована в межах кримінального провадження, пов'язаного з розтратою майна, ухиленням від податків, відмиванням коштів та колабораціонізмом.
Конкурс відбудеться через державну систему Prozorro, повідомили в АРМА, інформує 24 Канал.
Дивіться також Гроші Фрідмана та Авена: АРМА списало 137 мільйонів гривень на відновлення України
За даними слідства, представники компанії можуть бути напряму пов'язані з Росією та потенційно причетні до фінансування держави-агресора,
– наголосили у відомстві.
Що відомо про "Вента.ЛТД"
Компанія створена у 1995 році в Дніпрі, спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів та медичних товарів.
Власником 70% компанії є українець Олександр Волошин, ще 24% – заарештована частка АТ "Катрен". До 2024 року співвласниками були також громадяни Німеччини – Генріх і Анна Ріттер.