Акцій фармкомпаній впали

Зміни сталися на тлі падіння вартості акцій фармкомпаній після заяв експрезидента США Дональда Трампа про необхідність зниження цін на ліки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У понеділок акції AstraZeneca подешевшали на 5,8%, і ринкова капіталізація компанії знизилася до приблизно 154 млрд фунтів стерлінгів (203 мільярди доларів). Тим часом вартість HSBC зросла на 4% – до 156 мільярдів фунтів.

Падіння акцій AstraZeneca / Скриншот Bloomberg.

Світовий фармсектор у мінусах

Заяви Трампа, зокрема обіцянка підписати указ про запровадження принципу "найбільшого сприяння" (коли США платитимуть за ліки не більше, ніж інші розвинені країни), спровокували масштабну турбулентність. Йдеться про потенційне зниження цін на медикаменти в США на 30-80%, хоча деталей майбутньої політики він не надав.

Це спричинило занепокоєння серед інвесторів, особливо тих, хто орієнтується на американський ринок, ідеться у статті Reuters. Європейські фармкомпанії, зокрема GSK, Roche і Novo Nordisk, втратили від 3% до 7,5%. Японський фармацевтичний індекс знизився більш ніж на 4%, падали й акції Chugai, Takeda.

У Південній Кореї дешевшали Samsung Biologics (–4,7%) та Celltrion, у Китаї – BeiGene (–9%), Hutchmed China, Jiangsu Hengrui. В Гонконгу – Innovent Biologics (–5,7%).

Індійський ринок не встояв

Індійський фармсектор також постраждав: хоча фондовий ринок країни в цілому зростав, акції фармацевтичних компаній у понеділок знизилися на 1,6%. Найбільше втратила Sun Pharma (–4,6%), просіли й котирування Zydus Life та Cipla (–0,7%), Divi’s Laboratories і Lupin (–2%), Biocon (–3%).

Аналітики попереджають, що у разі впровадження жорсткої моделі ціноутворення в США, під удар потраплять як брендові, так і дженерикові препарати. Індійські компанії, які заробляють на поставках дешевших аналогів до США, можуть втратити прибутковість. Минулого року індійський фармексорт до США виріс на 16% і сягнув 9 мільярдів доларів.

Аналітик Nuvama Institutional Equities Шрікант Аколкар вважає, що падіння прибутковості в США особливо вдарить по Sun Pharma, Biocon і Zydus Life, якщо нова політика буде реалізована у повному обсязі.

На тлі цього тиску європейські фармкомпанії закликають Євросоюз дозволити вищі ціни на медикаменти, аби втримати інвестиції та не втратити позиції у світовій фарміндустрії.