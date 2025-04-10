Що відомо про проєкт

Виробництво може стартувати вже наприкінці 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch. Проєкт, який раніше був відомий під назвою Re:Car, народився у виробничому інкубаторі Re:Build Manufacturing – його заснували колишній керівник Amazon Consumer Джефф Вілке та його однокурсник з MIT Майлз Арнон.

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До команди долучились фахівці з Ford, GM, Stellantis та Harley-Davidson. Slate вже найняв сотні працівників і шукає майданчик для заводу поблизу Індіанаполіса (Індіана).

Скільки інвестицій залучено

У 2023 році стартап зібрав щонайменше 111 мільйона доларів інвестицій, а в наступному раунді участь взяв сам Безос. За даними видання, інвестиції підтверджують документи з реєстру штату Делавер та джерела, обізнані з процесом.

Slate Auto може стати найбільшою прямою ставкою Безоса на електромобільний ринок, не рахуючи співпраці Amazon із Rivian,

– ідеться у статті.

Зауважте. Бізнесмен уже вкладався в компанії зі сфер ШІ, оборони, мобільності та робототехніки, але такий амбітний EV-проєкт – новий напрямок.