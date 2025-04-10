Неочікуваний гравець на ринку – Безос інвестує у таємний стартап дешевих електрокарів

Джефф Безос готує захоплення ринку електромобілів. Засновник Amazon таємно фінансує стартап Slate Auto, який працює над створенням доступного двомісного електропікапа вартістю близько 25 000 доалрів.

Що відомо про проєкт

Виробництво може стартувати вже наприкінці 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch. Проєкт, який раніше був відомий під назвою Re:Car, народився у виробничому інкубаторі Re:Build Manufacturing – його заснували колишній керівник Amazon Consumer Джефф Вілке та його однокурсник з MIT Майлз Арнон.

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До команди долучились фахівці з Ford, GM, Stellantis та Harley-Davidson. Slate вже найняв сотні працівників і шукає майданчик для заводу поблизу Індіанаполіса (Індіана).

Скільки інвестицій залучено

У 2023 році стартап зібрав щонайменше 111 мільйона доларів інвестицій, а в наступному раунді участь взяв сам Безос. За даними видання, інвестиції підтверджують документи з реєстру штату Делавер та джерела, обізнані з процесом.

Slate Auto може стати найбільшою прямою ставкою Безоса на електромобільний ринок, не рахуючи співпраці Amazon із Rivian,

– ідеться у статті.

Зауважте. Бізнесмен уже вкладався в компанії зі сфер ШІ, оборони, мобільності та робототехніки, але такий амбітний EV-проєкт – новий напрямок.