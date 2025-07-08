Безос продав акції Amazon на 666 мільйонів доларів після весілля у Венеції

Засновник Amazon Джефф Безос реалізував чергову партію акцій компанії. Ідеться про майже 3 мільйони цінних паперів на загальну суму 666 мільйонів доларів.

Після весілля – продаж акцій

Продаж акцій відбувся невдовзі після гучного весілля мільярдера з Лорен Санчес, яке пройшло у Венеції та обійшлося парі приблизно в 50 мільйонів доларів, пише CNBC з посиланням на документи, подані до регулятора, передає 24 Канал.

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На церемонії були присутні зірки світового масштабу, зокрема, Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером, Білл Гейтс, Опра Вінфрі, Леонардо Ді Капріо та члени родини Кардаш'ян.

Акції на сотні мільйонів

Згідно з фінансовим планом, Безос має намір продати до 25 мільйонів акцій Amazon до травня 2026 року. Поточна угода стала однією з найбільших у межах цієї стратегії.

Усього наприкінці червня підприємець реалізував акції на понад 736 мільйонів доларів, утім залишається найбільшим акціонером Amazon. Безосу все ще належить понад 900 мільйонів акцій, що оцінюються майже у 200 мільярдів доларів.

Довідково. Джефф Безос залишив пост генерального директора Amazon у 2021 році, та продовжує впливати на стратегічний курс компанії як її головний акціонер.