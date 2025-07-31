Чи була мова про захід Biedronka в Україні?

Чи планує компанія виходити на український ринок, чи є орієнтовні дати відкриття магазинів, розбирався 24 Канал.

Дивіться також Коли в Україні з'явиться Lidl: усе, що відомо на сьогодні

Польська група Jerónimo Martins, власник мережі Biedronka, ще до війни вивчала можливості виходу на український ринок, зокрема розглядала покупку мережі АТБ, проте угода не відбулась.

У 2022 році представники Biedronka заявляли, що Україна залишається важливим перспективним ринком, але реалізацію планів відкладають до завершення війни.

Довідково. Biedronka – найбільша мережа продуктових дискаунтерів у Польщі, її заснували ще в 1995 році. Станом на зараз по всій Польщі понад 3500 точок.

Чому запуск відкладається?

Андрій Жук, голова правління Асоціації ритейлерів України (RAU), у червні цього року пояснив, що під час повномасштабної війни вихід великих західних продуктових брендів – навряд реальний.

За його словами, поки тривають бойові дії, стабільність інвестицій лишається невизначеною.

Зауважте. Іноземні компанії чекають на передбачувані правові та економічні умови, щоб мінімізувати ризики. Відсутність такого клімату стримує масовий вход на український ринок.

Яеі плани компанії?

Biedronka вже розгорнула перші магазини в Словаччині, підтверджуючи стратегічну орієнтацію на Східну Європу. Ба більше, в компанії наголошували, що мають амбіційні плани – до 2030 року хочуть інвестувати в нові ринки та збільшити продажі майже до 50 мільярдів доларів.