Що входить до бізнесу Катерини Усик?

У недавньому інтерв'ю програмі "Слава+", Катерина розповіла, що вона разом із чоловіком купує об'єкти нерухомості в Києві, які потім здає в оренду. Уся діяльність ведеться через її компанію – з повним оформленням, обліком та сплатою податків. Що ще входить у сферу її бізнес-інтересів, з ким співпрацює, розповідає 24 Канал.

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Катерина наголосили, що мова не про класичне агентство з нерухомості, адже чужих квартир компанія не здає. Ідеться саме про власні об'єкти. При цьому Катерина визнає високі ризики цього бізнесу, особливо в умовах війни. Однак, продовжує розширювати портфель.

Цікаво. За словами Катерини, її родина втратила більше 1 мільйона доларів на партнерствах із ненадійними людьми. Тож, тепер вона працює виключно з тими, кого знає особисто, або з ким, раніше була у спільних проєктах.

Чи залучена у Usyk Foundation?

Окрім підприємництва, Катерина активно підтримує діяльність Usyk Foundation – благодійної організації, заснованої подружжям, яка допомагає постраждалим від війни українським сім'ям.

Бізнес-культуру родини Усиків доповнює і кар'єра Олександра. Зокрема, він інвестував у агробізнес у Київській області (вирощування ягід, оренда земель, водойми для риболовлі) на суму близько 1,5 мільйона доларів, разом – близько 6 мільйонів доларів у різні галузі, про це він розповів у інтерв'ю Forbes Ukraine. Катерина є менеджером частини цих активів.

Довідково. Олександр і Катерина одружилися у 2009 році. Пара виховує 4 дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.