Чому інвестори не поспішають вкладати?

Головна причина, як і раніше, питання безпеки. Союзники України намагаються переконати бізнес долучитися до відбудови вже зараз. Водночас більшість компаній хоче бачити чіткі гарантії, особливо на тлі посилених російських атак і зростання виробництва дронів, пише Le Monde, передає 24 Канал.

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Проблема очевидна – інвестори хочуть впевненості, а поки що ситуація залишається надто ризикованою,

– пояснив генеральний директор Київської школи економіки Майкл Шнайдер.

Що лише погіршує ситуацію?

Він додав, що динаміка змін є, але прогрес повільний. До того ж, як зазначає видання, невизначеність у питанні підтримки України з боку США лише поглиблює стриманість бізнесу.

Видання пише, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах багато хто сподівався на припинення війни, однак сьогодні стало зрозуміло, що вона може тривати ще довго.

Попри це, учасники саміту оголосили про низку нових державно-приватних ініціатив, а Єврокомісія презентувала новий інвестиційний фонд, який має стимулювати відбудову України. Це вже 4-та міжнародна зустріч з відновлення України.