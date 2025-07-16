Трамп: Coca-Cola в США використовуватиме справжній цукор замість сиропу

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що після переговорів з компанією Coca-Cola вона погодилася використовувати тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу у своїх напоях, виготовлених для американського ринку.

Що заявив Трамп?

Про це він написав на платформі Truth Social, подякувавши керівництву компанії за рішення, передає 24 Канал.

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"Я розмовляв із Coca-Cola про використання справжнього тростинного цукру в США, і вони погодилися це зробити. Дякую керівникам Coca-Cola", – йдеться в заяві Трампа.

Що відомо про позицію компанії?

У відповідь представник Coca-Cola заявив, що компанія "вдячна за ентузіазм" Трампа щодо продукту і найближчим часом розповість більше про нові формати напоїв.

За інформацією Reuters, у США Coca-Cola зазвичай містить кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, тоді як у ряді інших країн використовується саме тростинний цукор.

Довідково. Це рішення є частиною нової ініціативи Трампа – "Make America Healthy Again" ("Зробимо Америку знову здоровою"), яка передбачає зміну складу харчових продуктів на здоровіші інгредієнти, зокрема – відмову від штучних барвників і надлишкового цукру.

Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший також критикує високе споживання цукру в американській дієті й виступає за цільні продукти. Нові дієтичні рекомендації уряд обіцяє представити вже цього літа.

Чи стане Coca-Cola "здоровішою"?

При цьому медичні експерти зазначають, що суттєвої різниці між тростинним цукром і кукурудзяним сиропом для здоров'я не виявлено, хоча обидва варто обмежити у щоденному раціоні.