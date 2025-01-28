Coca-Cola відкликає напої у Європі: виявили небезпечний рівень хлорату

Європейський підрозділ Coca-Cola Europacific Partners оголосив про відкликання низки популярних напоїв, серед яких Coke, Sprite, Fuze Tea та інші.

Напої можуть містити хлорат

Причиною стало виявлення підвищеного рівня хлорату, що може становити потенційну загрозу для здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24.

Дивіться також Трамп розглядає можливість повернення США у ВООЗ

Проблему виявили під час планової перевірки на виробничому підприємстві в Генті (Бельгія). Напої з кодами партій від 328 GE до 338 GE будуть вилучені з ринків шести країн:

Бельгії,

Нідерландів,

Великої Британії,

Німеччини,

Франції,

Люксембургу.

Чи є ризики для здоров'я споживачів

Компанія повідомила, що більшість продукції вже вилучена з магазинів до моменту її потрапляння до споживачів. Французьке представництво Coca-Cola зазначило, що ризик для здоров'я є "дуже низьким", і поки відкликання не поширюється на французький ринок.

Coca-Cola попросила вибачення у своїх споживачів і перебуває у постійному контакті з регуляторами країн, де було виявлено порушення. Наразі скарг від споживачів не надходило, а компанія продовжує працювати над завершенням процесу вилучення продукції.