Як розширюється мережа NOVA?

У січні – червні компанія доставила 238 мільйонів посилок і вантажів, що на 7% більше, ніж торік. З них 5,9 мільйонів – міжнародні відправлення, повідомили в компанії NOVA, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Нарешті й ви почекали": Укрпошта та "Нова пошта" пожартували один над одним у соцмережах

За шість місяців 2025 року відкрито 708 нових відділень і встановлено 4069 поштоматів. Загалом кількість нових точок сервісу зросла на 4777 одиниць, зокрема 759 – у прифронтових регіонах.

На кінець червня мережа компанії налічує 42 311 точок обслуговування по всій країні:

13 985 відділень

28 326 поштоматів

Крім того, група NOVA збільшила обсяг податкових платежів на 36%, до 7,9 мільярдів гривень. З них:

Нова пошта – 6,1 мільярд гривень

NovaPay – 765 мільйонів гривень

Nova Digital – 211 мільйонів гривень

Nova Global – 94 мільйони гривень

Куди інвестує компанія?

Капітальні інвестиції NOVA за шість місяців склали 1,9 мільярдів гривень, а на благодійність компанія направила 983 мільйони гривень. Загалом із початку повномасштабної війни NOVA інвестувала у підтримку країни 5,5 мільярдів гривень.