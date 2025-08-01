"Нова Пошта" показала фінрезультати: +23% до виручки, +36% до податків
- Виручка NOVA зросла на 23% до 24,6 мільярдів гривень, а податкові платежі зросли на 36% до 7,9 мільярдів гривень.
- Компанія доставила 238 мільйонів посилок, відкрила 708 нових відділень і встановила 4069 поштоматів, інвестуючи 1,9 мільярда гривень у капітальні проекти та 983 мільйони гривень на благодійність.
Група компаній NOVA (Нова пошта) за підсумками першого півріччя 2025 року продемонструвала зростання ключових показників. Виручка компанії зросла на 23% і сягнула 24,6 мільярдів гривень.
Як розширюється мережа NOVA?
У січні – червні компанія доставила 238 мільйонів посилок і вантажів, що на 7% більше, ніж торік. З них 5,9 мільйонів – міжнародні відправлення, повідомили в компанії NOVA, інформує 24 Канал.
Дивіться також "Нарешті й ви почекали": Укрпошта та "Нова пошта" пожартували один над одним у соцмережах
За шість місяців 2025 року відкрито 708 нових відділень і встановлено 4069 поштоматів. Загалом кількість нових точок сервісу зросла на 4777 одиниць, зокрема 759 – у прифронтових регіонах.
На кінець червня мережа компанії налічує 42 311 точок обслуговування по всій країні:
- 13 985 відділень
- 28 326 поштоматів
Крім того, група NOVA збільшила обсяг податкових платежів на 36%, до 7,9 мільярдів гривень. З них:
- Нова пошта – 6,1 мільярд гривень
- NovaPay – 765 мільйонів гривень
- Nova Digital – 211 мільйонів гривень
- Nova Global – 94 мільйони гривень
Куди інвестує компанія?
Капітальні інвестиції NOVA за шість місяців склали 1,9 мільярдів гривень, а на благодійність компанія направила 983 мільйони гривень. Загалом із початку повномасштабної війни NOVA інвестувала у підтримку країни 5,5 мільярдів гривень.