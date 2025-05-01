"Картонний король" Пратт робить ставку на Трампа: інвестує 5 мільярдів доларів на нову Америку
- Ентоні Пратт інвестує 5 мільярдів доларів у промислове виробництво США, що створить близько 5000 нових робочих місць у промислових регіонах.
- Пратт, власник Pratt Industries, раніше був пов'язаний з Трампом і був єдиним австралійцем на зустрічі "Інвестуйте в Америку" в Білому домі.
Австралійський бізнесмен Ентоні Пратт пообіцяв інвестувати 5 мільярдів доларів у промислове виробництво США. Таким чином він підтримує ініціативу Дональда Трампа щодо реіндустріалізації країни.
Мотиви австралійського бізнесмена
Про це він повідомив у своєму профілі LinkedIn, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. За словами Пратта, інвестиції сприятимуть створенню близько 5000 нових робочих місць у промислових регіонах, таких як Огайо, Мічиган, Пенсільванія та Арізона.
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"Щоб знову зробити Америку великою, нам потрібно знову виробляти в Америці", – написав бізнесмен.
Що відомо про Пратта
Ентоні Пратт – власник пакувального гіганта Pratt Industries, що постачає продукцію рітейлерам на кшталт Walmart і Home Depot. Його статки оцінюють у 11,6 мільярдів доларів, значна частина яких пов'язана з сімейною компанією Visy, однією з найбільших приватних фірм в Австралії.
Цікаво, що у минулому Пратта неодноразово пов'язували з Трампом. Зокрема, у 2019 році вони разом відвідали завод Visy в Огайо, а в 2023-му преса писала, що Трамп ділився з ним чутливою інформацією про ядерні підводні човни.
Цього тижня Пратт був єдиним австралійцем на зустрічі "Інвестуйте в Америку" в Білому домі, де також були керівники Nvidia, SoftBank та Johnson&Johnson.