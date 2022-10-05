Окрім цього, оновлення отримали вже існуючі безкоштовні застосунки ПРРО для операційних систем Android та Windows. У податковій підкреслили, що це – безкоштовне рішення, передусім для малого та мікробізнесу, що працює у галузі торгівлі та надання послуг.

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Нові версії безкоштовного ПРРО від податкової

Зазначається, що всі версії програмних реєстраторів розрахункових операцій від податкової отримали оновлений та єдиний дизайн для всіх платформ. Таким чином, можна використовувати різні ґаджети без потреби щось переналаштовувати.

За словами розробників, нові застосунки допоможуть підприємцям дотримуватися вимог податкового законодавства, при цьому, не обтяжуючи бізнес додатковими витратами. Водночас, ПРРО захистять покупців від втрат чеків, а функціонал застосунків дозволяє:

створювати та реєструвати фіскальні чеки;

легко додавати товари та послуги до фіскальних чеків;

друкувати та надсилати фіскальні чеки покупцям на електронну пошту або у месенджери ;

; відкривати та закривати робочі зміни;

здійснювати службові внесення та видачу;

вести довідники номенклатури;

експортувати та імпортувати довідники номенклатури;

продавати товари та послуги, що відсутні у довіднику номенклатури;

використовувати сканер штрих-кодів ;

; вказувати різні форми розрахунку, зокрема готівкові, безготівкові або ж комбіновані;

формувати і переглядати Z та X-звіти ;

; автоматично або вручну закривати зміни та відправляти Z-звіт.

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Як почати використовувати оновлене безкоштовне ПРРО від податкової

З 3 жовтня 2022 року бізнес може безкоштовно завантажити оновлене ПРРО на офіційному порталі ДПС. Для цього необхідно:

Завантажити та інсталювати ПРРО, що відповідає вашій операційній системі.

Переконатися, що ви подали через Електронний кабінет, ЄВПЕЗ такі форми – "Повідомлення про об'єкти оподаткування", "Заява про реєстрацію ПРРО", "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа".

– "Повідомлення про об'єкти оподаткування", "Заява про реєстрацію ПРРО", "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа". Запустити застосунок та авторизуватися за допомогою КЕП, який було вказано у формі 5-ПРРО.

До слова, у пресслужбі ДПС зауважують, що розробка нових безкоштовних версій ПРРО стала можливою завдяки фінансуванню за програмою Євросоюзу – проєкту EU4PFM.

Нагадаємо, що Кабмін 29 липня опублікував постанову про терміни обов'язкового впровадження торговцями реєстраторів розрахункових операцій. За документом, вимога мати POS-термінал застосовуватиметься до окремих категорій бізнесу у декілька етапів, а повну фіскалізацію передбачено завершити до початку 2026 року.